Ανακοινώθηκε σήμερα Πέμπτη 11/4 το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2024, το οποίο θα διεξαχθεί στη Γαλλική Ριβιέρα από τις 14 έως τις 25 Μαΐου.

Ο οσκαρικός Ελληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, είναι μεταξύ των φετινών δημιουργών ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος, με την πολυαναμενόμενη, νέα ταινία του Kinds of Kindness («Ιστορίες Καλοσύνης»), η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ.

Η ταινία θα βγει στους κινηματογράφους αυτόν τον Ιούνιο, με πρωταγωνίστρια την Emma Stone (ποια άλλη…).

Αφότου το «Poor Things» κατάφερε να λάβει τέσσερα βραβεία στα Όσκαρ ο Έλληνας σκηνοθέτης επιστρέφει με την Emma Stone και τον Willem Dafoe για… νέες περιπέτειες

Το Kinds of Kindness είναι ένα «σπονδυλωτό» παραμύθι όμε τρεις παράλληλες ιστορίες:

- Ενας άντρας που προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο της ζωής του, ενώ επικεντρώνεται και σε άλλους χαρακτήρες.

- Ενας αστυνομικό, του οποίου η εξαφανισμένη γυναίκα επιστρέφει τελείως διαφορετική -λες και είναι άλλη, αλλά και

- σε μία άλλη γυναίκα που είναι αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με ειδικές ικανότητες, που τον προορίζει να γίνει ένας καταπληκτικός πνευματικός ηγέτης.

Πρόκειται για μία ταινία με τρεις διαφορετικές ιστορίες, αλλά μάλλον όλες μαζί κάπως θα ενώνονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.