My Style Rocks: Από το «ZARI» του Λ. Γαβαλά & την ανακωχή Νικολίνας - Φωτεινής στις... αποκαλύψεις της Σιμόν για στυλίστες και σχεδιαστές

«Επαγγέλματα» το σημερινό θέμα του "My Style Rocks", σε ένα επεισόδιο που είχε τα πάντα. Από έξυπνα outfits, εντάσεις και συμφιλιώσεις, μέχρι τις "αποκαλύψεις" της Σιμόν για περί σχεδιαστών.

Οι παίκτριες του "My Style Rocks" αλλάζουν δουλειά για μία μέρα, με το σημερινό θέμα να είναι τα "Επαγγέλματα" και τις ίδιες να προσπαθούν να πείσουν τους κριτές με τις επιλογές τους.

Πριν να ξεκινήσουν οι ατομικές πασαρέλες υπήρξε η αναγνωριστική πασαρέλα της νέας παίκτριας που μπαίνει στον διαγωνισμό και ο λόγος γίνεται για την Μπέττυ Παπανδρέου, πρώην μοντέλο όπως η μητέρα της, με την ίδια να θεωρεί πως το στυλ της ανήκει στον τελικό.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης δεν πήρε με... ιδιαίτερα καλό μάτι τις παντόφλες που επέλεξε να φορέσει η Casablanca, με τον κριτή του "My Style Rocks" να θυμάται ατύχημα που είχε φορώντας ένα παρόμοιο ζευγάρι με αυτές.

Με στίχο της Μαρίνας Σάττι από το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στη φετινή Eurovision ξεκίνησε ο Λάκης Γαβαλάς την κριτική του ως προς τη σημερινή προσπάθεια της Casablanca. Πιο συγκεκριμένα ο κριτής όταν πήρε τον λόγο τραγούδησε "Πέφτω και κυλιέμαι σαν ζάρι...".

Η Νικολίνα με αφορμή τις χθεσινές συμβουλές του Στέλιου Κουδουνάρη, έδωσε απλόχερα ένα «4» στη Φωτεινή, σε μία κίνηση... ανακωχής με την παίκτιρα για τα όσα συνέβαναν το τελευταίο διάστημα.

"Άναψαν τα αίματα" μετά τον έξτρα βαθμό - δώρο της Νικολίνας στη Φωτεινή σε ένδειξη ανακωχής λόγω τους μεταξύ τους κλίματος, με τις Νατάσα, Νικολίνα και Ζέτα να τα λένε σε έντονο ύφος.

Δεν άρεσε στον Στέλιο Κουδουνάρη η εξέλιξη της υπόθεσης μετά τη βαθμολόγηση της Νικολίνας αφού προηγήθηκε αναφορά και στο όνομα του για τη χθεσινή του "επίπληξη" προκειμένου αυτά τα περιστατικά να σταματήσουν.

Ακολούθησε η πασαρέλα της Φωτεινής για το σημερινό επεισόδιο με την ίδια να λαμβάνει θετικά σχόλια για την προσπάθειά της.

Η Δήμητρα πέταξε... το "καρφί" της στη Νατάσα αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η ίδια αλλά και οι παίκτριες που βρίσκονται "κοντά" σε εκείνη βαθμολογούν.

Η Νατάσα ούσα μπροστά στην κριτική επιτροπή δεν άντεξε μετά από τα όσα άκουσε στην κριτική που ακολούθησε της πασαρέλας της, με την ίδια να μιλάει για τον εκνευρισμό της από τους "άσους" που θεωρεί πολύ μειωτικούς για τις επιλογές της.

Στους περιορισμούς περί συντηριτικού ντυσίματος που δεν υφίσταται στα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αναφέρθηκε η Νικολίνα η οποία έκανε την πασαρέλα της ως γραμματέας. Ένταση ανάμεσα στην παίκτρια και τη Νατάσα, με τη πρώτη να μην μπορεί να αποδεχθεί την αιτιολογία της βαθμολογίας της συνομιλήτριάς της.

Στη συνέχεια η νέα παίκτρια έκανε την πρώτη της πασαρέλα στον διαγωνισμό καταφέρνοντας να κάνει μία καλή αρχή, με τους κριτές να μένουν ικανοποιημένοι από την αποδοσή της.

"Μύλος" έγιναν Casablanca και Σιμόν μετά την πασαρέλα της Ζέτας, με τη δεύτερη εμφανώς αγανακτισμένη να κάνει λόγο για "ψέματα".

Χαμός στο πλατό του "My Style Rocks" με τη Σιμόν να κατηγορεί ευθεία την Casablanca για έτοιμα σετ ενώ έκανε λόγο για θράσος της παίκτριας που την κοιτά στα μάτια λέγοντας ψέματα, με την αποδέκτρια αυτών των σχολίων ωστόσο να απαντά αρχικά και στην πορεία να μη δίνει συνέχεια στο εν λόγω περιστατικό.

Η Ζέτα συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και με είναι η νικήτρια της ημέρας με 11.9 μονάδες είναι η νικήτρια της ημέρας.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής δοκιμασίας και της νίκης της Ζέτας, η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε το θέμα του επόμενου επεισοδίου στο «My Style Rocks».





Πηγή: skai.gr

