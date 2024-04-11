Survivor 2024: Ένταση στο συμβούλιο, νέα υποψηφιότητα και... Σάκης Ρουβάς

Το σημερινό επεισόδιο του Survivor άρχισε με δυσαρέσκεια από την πλευρά των κοριτσιών της Μπλε ομάδας, καθώς η φίλη τους Χρύσα θα χρειαστεί να μονομαχήσει για ακόμα μια φορά ώστε να παραμείνει στο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά χαμόγελα για τους άνδρες και συγκεκριμένα για τον Θοδωρή που την γλίτωσε και θα βρεθεί στο πάρτι της ένωσης «Είναι η εύκολη λύση η γυναίκα, μας έχουν ξεκάνει», ανέφερε συγκεκριμένα η Δαλάκα λίγο πριν τον αγώνα ασυλίας. Εκεί επικράτησαν οι Μπλε έχοντας σε φανταστική ημέρα τους άνδρες τους. Από την άλλη πλευρά υπήρξαν έντονα παράπονα από τους Κόκκινους προς τον Γκιουλέκα, διότι θεώρησαν ότι είχε μειωμένη απόδοση σκόπιμα.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε στην καλύβα με Δαλακα και Γκιουλέκα να κοντράρονται έντονα. «Κανείς δεν εναντιώνεται στην Κατερίνα, ακόμα και αν πει κακό αστείο θα γελάσουν», είπε ο Γκιουλέκας. «Θέλει ντάντεμα ο Γκιουλέκας, τον έχει δασκαλέψει ο James», ανέφερε η Ασημίνα, υποστηρίζοντας την Δαλάκα.

Κι όμως η ένταση δεν τελείωσε εκεί, υπήρξε συνέχεια στο συμβούλιο. Ο James έκανε λόγο για αίρεση στην κόκκινη ομάδα και τόνισε πως όλοι γλείφουν την Δαλάκα, ενώ έριξε τα βέλη του και προς εκείνη ευθέως λέγοντας της να κάνει τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού όταν βγει από το παιχνίδι.

Τις διαφωνίες έληξε ο Γιώργος Λιανός μιλώντας για την ένωση. Μάλιστα αποκάλυψε ότι σε αυτή θα τραγουδήσει ο Σάκης Ρουβάς προκαλώντας μεγάλο ενθουσιασμό στους παίκτες των δύο ομάδων. Η Κατερίνα Δαλάκα δήλωσε συγκεκριμένα πως είναι "ρουβίτσα".

