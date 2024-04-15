Έφτασε μετά από αρκετούς μήνες το πολυπόθητο πάρτι της Ένωσης. Οι παίκτες πλύθηκαν, στολίστηκαν, και απόλαυσαν τα όσα ετοίμασε γι'αυτούς η παραγωγή. Για τα δύο φιλαράκια που βρίσκονται σε διαφορετικές παραλίες μέχρι τώρα, τον James και τον Γκιουλέκα, η χαρά ήταν λίγο μεγαλύτερη, και δύσκολο να κρυφτεί.

Οι ερμηνευτικές τους ικανότητες μάλιστα ήταν εκείνες που ξεχώρισαν ανάμεσα στους παίκτες στον διαγωνισμός μουσικής. Αρχικά ο James, και στη συνέχεια ο Γιώργος, συγκέντρωσαν το απόλυτο σε βαθμολογίες και εξασφάλισαν την επιστροφή τους στο επόμενο πάρτι Ένωσης του Survivor!

Οι δύο παίκτες μάλιστα είχαν ετοιμάσει και κάτι ακόμα, ένα ξεχωριστό κομμάτι που ερμήνευσαν από κοινού, το οποίο συμπυκνώνει την θεωρία τους για το παιχνίδι.

Η υπέροχη βραδιά έκλεισε με τον ένα και μοναδικό Σάκη Ρουβά να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλο, να ξεσηκώνει με τα τραγούδια και την ενέργειά του.





