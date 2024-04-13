Σας έχουμε 4 mini σειρές που θα σας κάνουν να «κολλήσετε» στην οθόνη όλο το Σαββατοκύριακο...

Έρχεται Σαββατοκύριακο και αναρωτιέσαι τι να κάνεις; Κι επειδή μπορεί να αναρωτιέσαι πώς να περάσεις ευχάριστα το χρόνο σου στο σπίτι, σου έχουμε την απάντηση: Διαλέξαμε 4 μίνι σειρές για να παρακολουθήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Δράση, μυστήριο και συγκίνηση, όλα είναι στο μενού. Διάλεξε ό,τι ταιριάζει καλύτερα στη διάθεσή σου. Καλή θέαση!

Ο Αθώος (El inocente, 2020) – Netflix

Ο Mateo Vidal (Mario Casas) ζει τη δεύτερη ευκαιρία που του δίνει η ζωή, αφού αποφυλακίζεται μετά από 4 χρόνια, εξαιτίας μιας ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, επειδή σε ένα καυγά έσπρωξε έναν συνομήλικό του, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Όντας πλέον δικηγόρος, γνωρίζει την Olivia (Aura Garrido), μια νέα με μυστηριώδες παρελθόν. Ο θυελλώδης έρωτάς τους θα οδηγήσει σε μια εγκυμοσύνη και οι δυο τους θα ξεκινήσουν να χτίζουν μια νέα, ευτυχισμένη ζωή. Ένα τηλεφώνημα, όμως, θα αλλάξει τα πάντα στη ζωή τους, επαναφέροντας στο φως ένοχα μυστικά του παρελθόντος.

Παράλληλα, η αστυνόμος Lorena Ortiz (Alexandra Jiménez) διερευνά μια υπόθεση φαινομενικά άσχετη με τη βασική ιστορία, με τον αξιωματικό της Μονάδας Ειδικών Εγκλημάτων, Teo Aguilar (Jose Coronado), να βρίσκεται συνεχώς στο κατόπι της.

Όλοι οι χαρακτήρες θα εισέλθουν σε ένα θανάσιμο παιχνίδι, που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές τους. Θα καταφέρουν να βγουν αλώβητοι από αυτό και να έχουν μία δεύτερη ευκαιρία;

Όταν μας δουν (When they see us, 2019) – Netflix

Στις 19 Απριλίου 1989 μια γυναίκα που κάνει τζόγκινγκ στο Central Park δέχεται σεξουαλική επίθεση. Η αστυνομία συλλαμβάνει πέντε μαύρους έφηβους από το Χάρλεμ ως ύποπτους για την επίθεση. Οι πέντε νεαροί θα ζήσουν τον εφιάλτη, αφού καταδικάζονται άδικα για μια σειρά από αδικήματα.

Όλοι θα λάβουν τις μέγιστες ποινές για ανηλίκους, εκτός από έναν που θα εκτίσει κανονικά την ποινή του στη φυλακή ενηλίκων.

Αργότερα, θα υποβάλλουν μήνυση κατά της Πολιτείας για παράνομη καταδίκη και θα καταλήξουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό το 2014. Η αληθινή ιστορία πέντε ανθρώπων που κακοποιήθηκαν σωματικά και ψυχικά με βασικό επιχείρημα τις ρατσιστικές διαθέσεις της κοινωνίας.

The Undoing (2020) – HBO

Η Grace Fraser (Nicole Kidman) είναι μια αναγνωρισμένη ψυχολόγος στη Νέα Υόρκη. Ο άντρας της, Jonathan (Hugh Grant) ένας κορυφαίος ογκολόγος. Μαζί με τον γιο τους, Χένρι συνθέτουν μια φαινομενικά ιδανική και αρμονική οικογένεια.

Αυτή την ισορροπία έρχεται να ταράξει η Elena Alves (Matilda De Angelis), μητέρα δύο αγοριών, που δείχνει να προσεγγίζει με υπερβολικό ενδιαφέρον την Grace. Η Elenaθα βρεθεί αργότερα δολοφονημένη βάναυσα και το ζευγάρι των Grace και Jonathan θα βρεθούν στο στόχαστρο της αστυνομίας ως ύποπτοι.

Η Grace χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της, αλλά το ζευγάρι θα παραμείνει ενωμένο για να στηρίξει ο ένας τον άλλο, μέχρι τη λύση του μυστηρίου για το ποιος είναι τελικά ο δολοφόνος.

I know this much is true (2020) – ΗΒΟ

Ο Mark Ruffalo υποδύεται δύο δίδυμους αδερφούς, τον Dominick και τον Thomas. Τα δύο αδέρφια είχαν μια δύσκολη παιδική ηλικία και αυτό τους έχει δέσει και τους έχει φέρει πολύ κοντά. Ο Dominick είναι ένας άνδρας που μεγάλωσε φτωχός, μισώντας τον πατριό του και έχοντας πάντα υπό την επίβλεψή του τον δίδυμο, ψυχικά ασθενή αδερφό του. Χωρισμένος από τη σύζυγό του μετά τον θάνατο του παιδιού τους και με αφορμή την ανακάλυψη γραπτών που άφησε πίσω του ο παππούς του στα ιταλικά, θα εξερευνήσει το παρελθόν της οικογένειάς του.

Ο παρανοϊκός σχιζοφρενής δίδυμος του Dominick, Thomas, δεν έχει βλάψει ποτέ κανέναν, η καθημερινότητά του ωστόσο εξαρτάται συχνά από τον αδερφό του. Έχοντας υποστεί κακοποίηση από τον πατριό τους, ο πάντοτε καλοπροαίρετος Thomas δεν έλαβε ποτέ τα κατάλληλα εργαλεία για να διαχειρίζεται την ασθένειά του και έτσι δημιουργεί συχνά προβλήματα που δεν μπορεί να ελέγξει.

