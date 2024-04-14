Survivor: It's party time στον Άγιο Δομίνικο με τον Σάκη Ρουβά - Δείτε το τρέιλερ

Έφτασε η στιγμή που όλοι οι Survivors ονειρεύονται! Το party της Ένωσης θα γίνει απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ και κοντά στους παίκτες θα βρεθεί ο Σάκης Ρουβάς για ένα εξωτικό performance!

Οι Μπλε εγκαταλείπουν με βαριά καρδιά την παραλία τους και μετακομίζουν στην παραλία των Κόκκινων αφού πλέον θα είναι συγκάτοικοι! Με αφορμή την Ένωσή τους οι Survivors θα απολαύσουν όλα όσα τους έχουν λείψει τόσο καιρό! Μπάνιο, προσωπική περιποίηση, αρώματα, make up, καθαρά ρούχα και παπούτσια τους περιμένουν όπως επίσης κι ένα απολαυστικό μενού!

Στον Άγιο Δομίνικο για το party επιστρέφουν η Ρία Κολοβού ως νικήτρια του περσινού διαγωνισμού Karaoke αλλά και οι Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης και Τάκης Καραγκούνιας οι οποίοι είχαν κερδίσει το συγκεκριμένο έπαθλο πέρσι στο παιχνίδι «Ο τροχός με τα δώρα» με τον Acun Ilicali.

Ο διαγωνισμός Karaoke προσκαλεί τους Survivors στο stage για να ξεδιπλώσουν το τραγουδιστικό τους ταλέντο όμως ακόμα και εδώ μας περιμένει μια μεγάλη ανατροπή!

Οι εκπλήξεις σε αυτό το Party συνεχίζονται με μία σύνδεση με την Ελλάδα που ξεσηκώνει τους Survivors! Ποιος εμφανίζεται στο video wall;

Το stage παίρνει φωτιά όταν σε αυτό ανεβαίνει ο Σάκης Ρουβάς για ένα performance που θα μείνει αξέχαστο σε όλους!

Ο Γιώργος Λιανός μας μιλά για το party της Ένωσης:



Δείτε το τρέιλερ:



