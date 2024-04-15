Survivor 2024: Ένωση- Κολοβού, Ιωαννίδης και Καραγκούνιας ήρθαν και είπαν και ένα τραγούδι

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού στο πάρτι της Ένωσης, επέστρεψε η περσινή νικήτρια που δεν ήταν άλλη από την Ρία Κολοβού με το ... "Βατερλό" της.

Η παίκτρια όμως δεν ήρθε μόνη. Μαζί της ήρθαν για να τραγουδήσουν δύο ακόμα παίκτες, ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδη και ο Τάκης Καραγκούνιας. Ο Κύπριος σε κάθε διαγωνισμό που συμμετείχε είχε ξεχωρίσει για τις ερμηνευτικές του ικανότητες. Αυτό έκανε και αυτή τη φορά τραγουδώντας "Παραπονεμένα λόγια", και δίνοντας με διαφορετική απόχρωση στη βραδιά.

Από την άλλη ο Τάκης δεν το έχει τόσο με το τραγούδι, αλλά έχει τον δικό του Unique τρόπο να τραβά τα βλέμματα πάνω του.



Πηγή: skai.gr

