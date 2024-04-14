Ένας από τους πιο δραστήριους ανερχόμενους αστέρες του Χόλυγουντ o πρωταγωνιστής του «Top Gun: Maverick» Γκλεν Πάουελ (Glen Powell) θα πρωταγωνιστήσει στo ριμέικ του «Running Man» από την Paramount Pictures.

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Έντγκαρ Ράιτ (Edgar Wright) ο οποίος θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με τη συνεργάτιδά του Νίρα Παρκ (Nira Park) και τον Σάιμον Κίνμπεργκ (Simon Kinberg).

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ (Stephen King) ο οποίος το πρωτοδημοσίευσε με το ψευδώνυμο «Richard Bachman» το 1982, το «Running Man» έγινε γνωστό από την πρώτη του κινηματογραφική μεταφορά το 1987 με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ (Arnold Schwarzenegger).

Πρόκειται για ένα θρίλερ καταδίωξης το οποίο ακολουθεί τον Μπεν Ρίτσαρντς, έναν απελπισμένο άνδρα που συμμετέχει σε ένα βίαιο ριάλιτι σόου με τίτλο «The Running Man», προκειμένου να κερδίσει αρκετά χρήματα για να σώσει τη βαριά άρρωστη κόρη του.

Όλοι παρακολουθούν τον παίκτη να καταδιώκεται από πολυάριθμους κυνηγούς που έχουν σταλεί για να τον σκοτώσουν. Ωστόσο αυτό που θα ανακαλύψουν σύντομα οι παραγωγοί και οι «δολοφόνοι» του ριάλιτι είναι ότι αυτός ο απελπισμένος άνδρας θα παραβιάσει όλους τους κανόνες και θα αποκαλύψει τα σκοτεινά μυστικά του σόου.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter το νέο σενάριο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα και του Μάικλ Μπακόλ (Michael Bacall).

Η Paramount Pictures ανακοίνωσε τον πρωταγωνιστή του ριμέικ κατά τη διάρκεια του φετινού CinemaCon στο Λας Βέγκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

