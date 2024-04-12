Survivor 2024: Έληξε απότομα ο αγώνας - Μεγάλη η φόρτιση στο έπαθλο επικοινωνίας

Σε ένα διαφορετικό και ιδιαίτερο αγώνισμα κλήθηκαν να αναμετρηθούν για το έπαθλο επικοινωνίας της εβδομάδας οι δύο ομάδες. Ισορροπώντας πάνω σε μια ξύλινη πλατφόρμα και δεχόμενοι συνεχώς νερό με πίεση, ο κάθε παίκτης έπρεπε να μαζέψει τα σημαιάκια του πριν από τον αντίπαλο. Η Κατερίνα Δαλάκα ήταν από εκείνους που δεν δυσκολεύτηκαν και πολύ και έφερε τον πόντο για την ομάδα της.

Από την άλλη η Αναστασία, δεν μπόρεσε να αποδώσει στα συνηθισμένα επίπεδα. Η δοκιμασία την κατέβαλε τόσο που μόλις απομακρύνθηκε ξέσπασε σε κλάματα.

Γκιουλέκας & James έδωσαν για ακόμα μια φορά το δικό τους χρώμα στην αναμέτρηση, πηγαίνοντας τον συναγωνισμό σε άλλα επίπεδα, πρωτόγνωρα για το παιχνίδι.

Προτού κάποια από τις δύο ομάδες φτάσει στο τελικό 12, ο Γιώργος Λιανός διέκοψε τον αγώνα και ανακοίνωσε πως λόγω τεχνικών δυσκολιών δεν θα υπάρξει συνέχεια, ενώ και οι δύο ομάδες θα απολάμβαναν το τελευταίο έπαθλο επικοινωνίας πριν την Ένωση.

Έτσι για πρώτη φορά, και οι δύο ομάδες μετά από αγώνα με έπαθλο επικοινωνία, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μηνύματα των αγαπημένων τους προσώπων, με το απαραίτητο σνακ. Κάθε παίκτης συγκινήθηκε και χάρηκε για τους δικούς του λόγους από το μήνυμα που έλαβε. Ανάμεσα σε εκείνα που ξεχώρισαν ήταν αυτό της γυναίκας του Θοδωρή. Ο παίκτης μπήκε στο παιχνίδι λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού του, και τώρα το έβλεπε από φωτογραφία!







Πηγή: skai.gr

