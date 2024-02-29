Τα πέντε υποψήφια για Όσκαρ τραγούδια θα παρουσιαστούν στη σκηνή του «Dolby Theatre» κατά τη διάρκεια της 96ης τελετής των διάσημων βραβείων.

Ο Τζον Μπατίστ θα ερμηνεύσει το «It Never Went Away» από την ταινία «American Symphony» και η Becky G το «The Fire Inside» από το «Flamin' Hot».

Η Μπίλι Αϊλις και ο Φίνεας θα τραγουδήσουν το τραγούδι «What Was I Made For?» από τη «Barbie» καθώς και οι Ράιαν και Μαρκ Ρόνσον το «I'm Just Ken», όπως είχε αναφέρει το Variety.

Τέλος, το τραγούδι της ταινίας «Killers of the Flower Moon», «Wahzhazhe» (A Song For My People)» θα ερμηνεύσουν ο Σκοτ Τζορτζ και οι Osage Tribe.

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι οι συμπρωταγωνιστές του «Σημαδεμένου», Μισέλ Φάιφερ και Αλ Πατσίνο θα είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που θα ανέβουν στη σκηνή για να απονείμουν τα χρυσά αγαλματίδια στους νικητές. Όπως και η Τζέσικα Λανγκ, η Λουπίτα Νιόνγκο, η Zendaya και οι Μάθιου ΜακΚόναχι, Νίκολας Κέιτζ, Μαχερσάλα Αλι και Σαμ Ρόκγουελ. Επίσης, πολλοί από τους παρουσιαστές θα είναι οι περσινοί νικητές, ανάμεσα στους οποίους οι Μισέλ Γιο, Τζόναθαν Κι Κουάν, Τζέιμι Λι Κέρτις και Μπρένταν Φρέιζερ.

Ο βραβευμένος με Emmy, Τζίμι Κίμελ, θα είναι για τέταρτη φορά ο οικοδεσπότης της τελετής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά για την Αμερική από το ABC.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.