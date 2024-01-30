Τα παιχνίδια της Καραϊβικής επέστρεψαν με εμφατικό τρόπο. Για πρώτη φορά οι παίκτες στο φετινό Survivor δοκιμάστικαν σε αυτό το διαφορετικό στιλ αναμέτρησης και ο ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος.

Η Μαριλίνα βέβαια είχε και μια μικρή ανησυχία.«Θα "κλάψει" το Πανελλήνιο» είπε, μην πιστεύοντας ότι θα τα πάει καλά.

Ο Γιώργος Λιανός, ορμώμενος από τις σπάνιας ομορφιάς ερωτήσεις, "άναψε από νωρίς τα αίματα" ρωτώντας την Όλγα Πηλιάκη αν ο Στέλιος Χανταμπάκης της χαλάει το κραγιόν...

Στη συνέχεια η Ασημίνα παρατηρώντας συμπαίκτες και παρουσιαστή να αναλώνονται ως προς το αν γίνεται και πόσο εύκολο είναι να ανοίξει το σουτιέν με τα δόντια, είπε: «Ας το σκίσει να τελειώνουμε».

Λίγο νωρίτερα είχε κάνει μια βαρυσήμαντη αποκάλυψη για τις επιλογές της σε τσάντες, λέγοντας «και εμείς "μαϊμούδες" έχουμε».

Σε μια ερώτηση για αφεντικίνες και κατά πόσο υφιστάμενοι άντρες τις βλέπουν ερωτικά, ο Σάββας Γκέντσογλου χρειάστηκε μερικά δευτερόλεπτα περισυλλογής, αλλά στο τέλος είπε: «Δεν είχα ποτέ προεδρίνα», εννοώντας τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους που έχει αγωνιστεί.

Τελευταίο αλλά καθόλου ασήμαντο, το πρώτο παιχνίδι της Καραϊβικής έδειξε έναν Αλέξη Παππά πιο καθημερινό, που δεν ασχολείται μόνο με το πώς θα κάνει άνω κάτω τους αντιπάλους, αλλά έχει μπει στο παιχνίδι για να κάνει και γνωριμίες, όπως η Aira. Την ώρα που θα έπαιζαν αντίπαλοι, ο ηθοποιός τη σταμάτησε και την έκανε μια στροφή δείχνοντας ενδεχομένως τον θαυμασμό του.

Μπορεί η κίνηση αυτή να μη σήμαινε και τίποτα, όμως σύμφωνα με τον Τριαντάφυλλο, ο Αλέξης ήδη από το προηγούμενο Survivor που συμμετείχε, είχε και άλλες, εξωαγωνιστικές ανησυχίες.

Πηγή: skai.gr

