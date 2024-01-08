SURVIVOR 2024: 1.153.717 τηλεθεατές συντονίστηκαν στη μεγάλη πρεμιέρα 

Με προσμονή και ενδιαφέρον περίμενε το τηλεοπτικό κοινό την επιστροφή του Survivor που έκανε πρεμιέρα χθες βράδυ επιφυλάσσοντας εκπλήξεις και ανατροπές στους πιστούς θαυμαστές του. Η πρεμιέρα του Survivor ήταν σταθερά πρώτη σε τηλεθέαση σε όλη τη διάρκεια της προβολής του τόσο στο γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 28,6% όσο και στο δυναμικό κοινό με 24,8%. 1.153.717 τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρώτο επεισόδιο του κορυφαίου παιχνιδιού επιβίωσης σε μία ημέρα που ο ΣΚΑΪ ήταν πρώτος στο σύνολο της ημέρας με ποσοστό 12.8% στο δυναμικό κοινό (18-54) και 14.6% στο γενικό σύνολο του κοινού. Το hashtag #SurvivorGR κυριάρχησε στα social media και έφτασε στην πρώτη θέση του Χ στην οποία βρίσκεται ακόμα και τώρα με περισσότερα από 20.500 tweets ενώ αρκετά ονόματα παικτών είναι ανάμεσα στα trends.

Φέτος το παιχνίδι αλλάζει και ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε τους νέους κανόνες που ισχύουν φέτος ενώ γνωρίσαμε τους 20 παίκτες που ξεκινούν τα run στις πίστες του Αγίου Δομίνικου. Οι νέοι κανόνες θα φέρουν μεγάλες ανατροπές και οι πρώτες στρατηγικές άρχισαν να ξεδιπλώνονται. Οι Μαχητές μπορεί να κέρδισαν το τσακμάκι έχασαν όμως την πρώτη ασυλία. Φτάνοντας στο Συμβούλιο του νησιού υπέδειξαν ως πρώτη υποψήφια τη Δώρα.

Απόψε οι Μαχητές θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς και μπαίνουν δυναμικά στον δεύτερο αγώνα ασυλίας. Η μάχη είναι αμφίρροπη με τα run να πηγαίνουν πόντο πόντο. Τα ματσαρίσματα στρατηγικής είναι πλέον ξεκάθαρα ενώ ορισμένες τακτικές έρχονται στο προσκήνιο την ώρα του Συμβουλίου.

