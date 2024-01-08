Δεν άντεξε και βούρκωσε ο Άρης Σοϊλέδης βλέποντας τις δύο νίκες της Μαρίας Αντωνά στο Survivor 2024. Ο Άρης ήταν καλεσμένος στο Fay’s Time.

H Μαρία πανηγύρισε τις νίκες της αφιερώνοντας τις νίκες της στον αγαπημένο της. «Άρη για σένα μόνο!» δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία κοιτώντας την κάμερα. «Όλα μού θυμίζουν αυτόν και είναι ο λόγος που έχω έρθει στο παιχνίδι»… «Θα το δει από σπίτι κάποια στιγμή και δεν θα το πιστεύει ότι έχω φέρει δυο νίκες ούτε εγώ το πίστευα στον εαυτό μου… χαίρομαι πολύ» ανέφερε.

«Με πέθανε… Χθες ειδικά» δήλωσε χαριτολογώντας ο Άρης.



«Συγκινούμαι για τη Μαρία έχει ξεπεράσει πάρα πολλούς φόβους της και είμαι πολύ υπερήφανος γι’ αυτήν» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι στην αρχή της εκπομπής ο Άρης Σοϊλέδης πέταξε την…. «βόμβα», αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο επιστροφής στους στίβους του Survivor αλλάζοντας ριζικά τις ισορροπίες. «Δεν έχω συζητήσει» διευκρίνισε πάντως.

