Το Squid Game επιστρέφει στις οθόνες μας τον Νοέμβριο με πολλές ανατροπές – Πρόκειται για τη ριάλιτι εκδοχή της σειράς

Το Netflix επιβεβαίωσε ότι το «Squid Game: The Challenge» θα κάνει το ντεμπούτο του τον Νοέμβριο. Οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν τα νέα κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης, ενώ αποκάλυψαν ότι έρχονται πολλές ανατροπές, καθώς η φανταστική σειρά μετατρέπεται σε πραγματικότητα.

Ο αντιπρόεδρος του Netflix δήλωσε: «Το Squid Game κατέκτησε τον κόσμο με τη μαγευτική ιστορία και τις εμβληματικές εικόνες του σκηνοθέτη Hwang. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξή του καθώς ‘’μετατρέπουμε’’ τον φανταστικό κόσμο σε πραγματικότητα σε αυτόν τον τεράστιο διαγωνισμό και κοινωνικό πείραμα.

Οι θαυμαστές της σειράς θα δουν ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο ταξίδι, καθώς 456 διαγωνιζόμενοι του ‘’πραγματικού κόσμου’’ θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές, ενώ τους περιμένει το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο όλων των εποχών».

Η ανακοίνωση έρχεται τέσσερις μήνες μετά την αποκάλυψη ότι οι οργισμένοι διαγωνιζόμενοι που έλαβαν μέρος στο νέο ριάλιτι σκέφτονταν να κινηθούν νομικά εναντίον του Netflix.

Τον Ιανουάριο, δεκάδες παίκτες κατακεραύνωσαν την παραγωγή, υποστηρίζοντας ότι τους «φέρθηκαν σαν ζώα» και τους ανάγκασαν να στέκονται επί ώρες σε χαμηλές θερμοκρασίες καθώς άρχισαν τα γυρίσματα στα τηλεοπτικά στούντιο Cardington, στο Bedford.

Εν τω μεταξύ, δύο συμμετέχοντες φέρονται να διώχθηκαν από το σόου πριν καν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, αφού παραβίασαν τους κανόνες της παραγωγής κάνοντας σεξ στο ξενοδοχείο στο οποίο έμεναν.

