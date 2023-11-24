I'm a Celebrity: Βρήκε τον "μπελά" του ο Ογκουνσότο - Εκτός παιχνιδιού ο Μπο

Είναι γεγονός πως από την πρώτη στιγμή που ο Πάτρικ Ογκουνσότο εμφανίστηκε στη ζούγκλα έδωσε μια διαφορετική πνοή στον παιχνίδι.

Τον τελευταίο καιρό αγωνίζεται όλο και συχνότερα. Στο τελευταίο επεισόδιο κλήθηκε να παίξει με ένα κουτί στο κεφάλι.

Το πρόβλημα ήταν ότι στον ίδιο χώρο με αυτόν βρισκόταν ένα πολύ κακό φλαμίνγκο, το οποίο τον είδε ως απειλή και τον δάγκωσε!

Σαν να μην έφτανε αυτή η τρομάρα, ο Νιγηριανός πρώην ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ακόμα έναν φόβο του σε μια υποβρύχια δοκιμασία.

Εκεί όμως τα πήγε περίφημα, σε αντίθεση με τον επικριτή του, Νίκο Βαμβακούλα, και το καταχάρηκε!



Την κρίσιμη ώρα της αποχώρησης του έλαχε η τελευταία επιλογή. Εκείνος θα διάλεγε ποιος θα σωθεί, και θα καθόριζε την τριάδα των υποψηφίων. Ο Πάτρικ έμεινε πιστός στις επιλογές του και έσωσε τη φίλη του Ιωάννα Λίλη.



Οι τρεις παίκτες που έμειναν να παλέψουν ήταν ο Πάνος Καλίδης, ο Νίκος Αναδιώτης και ο Μπο. Ο Πάνος κατάφερε να φύγει πρώτος από τη δοκιμασία και να κερδίσει τον τίτλο του αρχηγού. Ο Μπο έμεινε τελευταίος και αποχώρησε από το παιχνίδι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.