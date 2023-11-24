Τρεις Ψηλές Γυναίκες: Η νέα παράσταση του Robert Wilson στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός σκηνοθέτης Robert Wilson σκηνοθετεί το έργο «Τρεις Ψηλές Γυναίκες» του Edward Albee, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, με πρωταγωνίστριες τρεις εξέχουσες Ελληνίδες ηθοποιούς, τη Ρένη Πιττακή, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και τη Λουκία Μιχαλοπούλου. Δομημένο γύρω από τα θεμελιακά ερωτήματα του εαυτού και της θνητότητας, το σαρκαστικό έργο του Albee εμπνέεται από τον χαρακτήρα της δικής του μητέρας. Αντιμέτωπη πια με το τέλος του βίου της, περιβάλλεται από δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες παίρνουν τη μορφή του νεότερου εαυτού της.

Παραστάσεις: Από 24 Νοεμβρίου 2023. Πέμπτη & Παρασκευή στις 21:00 . Σάββατο στις 18:00 & 21:00. Τετάρτη & Κυριακή στις 19:00

Εισιτήρια: Από 12€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Κεντρική Σκηνή «Δημήτρης Ροντήρης», Ηρώων Πολυτεχνείου 32 – Τηλ: 2104143310

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει «Ουγγρικές Συν-Κινήσεις» στο Μέγαρο

100 Χρόνια από τη γέννηση του Γκιέργκι Λίγκετι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει, στις 24 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συνθέσεις εμπνευσμένες από την ουγγρική λαϊκή ψυχή. Η βραδιά ανοίγει με το ατμοσφαιρικό Lontano του Γκιέργκι Λίγκετι, ενός από τους σπουδαιότερους συνθέτες της αβανγκάρντ στον τέλος του 20ου αιώνα. Στη συνέχεια, ο Εξάρχων της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου Ρομάν Σίμοβιτς ερμηνεύει το Δεύτερο Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ. Ακόμη, ο διάσημος Βρετανός αρχιμουσικός Στέφαν Άσμπερι, ηγείται της συμφωνικής σουίτας Χάρι Γιάνος από την ομώνυμη κωμική όπερα του Ζόλταν Κόνταϋ. Η βραδιά κλείνει θριαμβευτικά με δύο από τους Ουγγρικούς Χορούς του Γιοχάνες Μπραμς.

Παρασκευή 24/11, 20:30

Εισιτήρια: 50€, 40€, 30€, 20€ και 15€. Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 115 21 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 7282714

Γιώργος Χατζημιχάλης – ΜΕΡΟΣ Β: Αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138

Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε το ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (Μέρος Α’) της μεγάλης αναδρομικής έκθεσης του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη Γιώργου Χατζημιχάλη, που παρουσιάστηκε στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Μπενάκη / Πειραιώς 138. Το ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ της έκθεσης (Μέρος Β’) άνοιξε για το κοινό και θα διαρκέσει έως τις 14 Ιανουαρίου 2024, στους χώρους του κτηρίου στην οδό Πειραιώς. Τα έργα του Μέρους Β’ συμπληρώνουν την καταγραφή της πενηνταεξάχρονης διαδρομής του καλλιτέχνη στην περιπέτεια της ζωγραφικής από το 1966 έως το 2022. Η αναδρομική έκθεση του Γιώργου Χατζημιχάλη ολοκληρώνεται χρονολογικά, στο Μέρος Β’, με το πρόσφατο έργο του, Μια έκθεση πορτραίτων αφιερωμένη στο έργο «Ο Άγιος Ιερώνυμος στο αναγνωστήριό του» (π. 1475) του Antonello da Messina, που παρουσίασε το 2022 στην Eleftheria Tseliou Gallery.

Διάρκεια έκθεσης: 23.11.2023 – 14.01.2024

Εισιτήριο: 12€, 9€

Πέμπτη, Κυριακή: 10:00-18:00. Παρασκευή, Σάββατο:10:00-22:00.

Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138, Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου, τηλ: 210 345 3111

