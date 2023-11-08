Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Μορτασία είναι η νικήτρια της ημέρας - Η συγκλονιστική αποκάλυψη της Απολλεών- Δείτε βίντεο

Συγκλόνισε συμπαίκτριες και κριτές η αποκάλυψη της Απολλεών, πως «υιοθέτησε» το όνομα της από την κορούλα της που χάθηκε το 2021, η οποία είχε το όνομα Απολλωνία.  

My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Μορτασία είναι η νικήτρια της ημέρας

Η νικήτρια της ημέρας στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ είναι η Μορτασία, η οποία κατάφερε με ένα σύνολο για home party στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, να αποσπάσει την υψηλότερη βαθμολογία κριτών και συμπαικτριών.

Την ίδια ώρα, συγκλόνισε συμπαίκτριες και κριτές η αποκάλυψη της Απολλεών, πως «υιοθέτησε» το όνομα της από την κορούλα της που χάθηκε το 2021, η οποία είχε το όνομα Απολλωνία.
 

Στο σημερινό επεισόδιο έκανε την πρώτη εμφάνιση και η νέα παίκτρια Παντελίνα:
 

Αλλά και η Ευδοκία:

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:
 

Η πασαρέλα των κοριτσιών:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: MyStyleRocksGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark