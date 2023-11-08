My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Μορτασία είναι η νικήτρια της ημέρας

Η νικήτρια της ημέρας στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ είναι η Μορτασία, η οποία κατάφερε με ένα σύνολο για home party στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, να αποσπάσει την υψηλότερη βαθμολογία κριτών και συμπαικτριών.

Την ίδια ώρα, συγκλόνισε συμπαίκτριες και κριτές η αποκάλυψη της Απολλεών, πως «υιοθέτησε» το όνομα της από την κορούλα της που χάθηκε το 2021, η οποία είχε το όνομα Απολλωνία.



Στο σημερινό επεισόδιο έκανε την πρώτη εμφάνιση και η νέα παίκτρια Παντελίνα:



Αλλά και η Ευδοκία:

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:



Η πασαρέλα των κοριτσιών:

Πηγή: skai.gr

