My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Μορτασία είναι η νικήτρια της ημέρας

Η νικήτρια της ημέρας στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ είναι η Μορτασία, η οποία κατάφερε με ένα σύνολο για home party στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, να αποσπάσει την υψηλότερη βαθμολογία κριτών και συμπαικτριών.
Την ίδια ώρα, συγκλόνισε συμπαίκτριες και κριτές η αποκάλυψη της Απολλεών, πως «υιοθέτησε» το όνομα της από την κορούλα της που χάθηκε το 2021, η οποία είχε το όνομα Απολλωνία.
Στο σημερινό επεισόδιο έκανε την πρώτη εμφάνιση και η νέα παίκτρια Παντελίνα:
Αλλά και η Ευδοκία:
Δείτε την πασαρέλα των κριτών:
Η πασαρέλα των κοριτσιών:
