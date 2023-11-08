Δύο σερί εβδομάδες έχουν «στρατοπεδεύσει» οι Κίτρινοι στο καλό camp του «I’ m a Celebrity get me out of here» στον ΣΚΑΪ .

Άραγε θα τριτώσει το… κακό camp για τους Πράσινους ή θα καταφέρουν να πάρουν πίσω τις ανέσεις που τόσο επιθυμούν;

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα τους περιμένουν σε μία νέα δοκιμασία!

Όλα θα κριθούν από μια… πίκλα, η οποία θα απογειωθεί μαζί με τους παίκτες των δύο ομάδων στα 35 μέτρα και πρέπει να βρει τη θέση της μέσα ένα γιγάντιο μπέργκερ. λίγο πριν τον αγώνα, μια μεγάλη... συνάντηση περιμένει τους 10 παίκτες που έχουν απομείνει.

Ο Πάτρικ Ογκουνσότο κάνει εντυπωσιακή είσοδο στο «I'M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE» και τους αφήνει όλους άφωνους!

Ο διάσημος ποδοσφαιριστής από τη Νιγηρία δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει την Πράσινη Ομάδα. Ατρόμητος μπροστά σε ζώα, έντομα ή παντός είδους ζωύφια αλλά όχι και με τα… ύψη!

Θα δυσκολευτεί σίγουρα στις δοκιμασίες που έχουν να κάνουν με νερό καθώς δεν ξέρει κολύμπι. Ωστόσο η επιτυχημένη αθλητική του πορεία στα ποδοσφαιρικά γήπεδα δείχνει πως ξέρει να αγωνίζεται και να ξεπερνά όλα τα εμπόδια! Ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 17 ετών για να παίξει στην ομάδα του Πανηλειακού και την λάτρεψε!

Αγωνίστηκε για 8 χρόνια στον Εργοτέλη και τον βοήθησε να ανέβει στην Α΄ Εθνική. Πλέον θεωρεί πατρίδα του την Κρήτη στην οποία και παραμένει έως και σήμερα με την οικογένειά του.

Από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του, ήταν η περίοδος που αγωνιζόταν στη Βέστερλο του Βελγίου όπου την πρώτη χρονιά ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας.

Πλέον έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο και έχει αφοσιωθεί στην οικογένεια του. Πόσο τονωμένη θα νιώσει η Πράσινη Ομάδα με αυτή τη νέα προσθήκη;

Η δοκιμασία για φιλανθρωπικό σκοπό κρύβει πολλές και… ανεπιθύμητες εκπλήξεις για τους παίκτες. Ένα κλειδί, ένας λαβύρινθος και ανάμεσά τους, φίδια και ποντίκια μέχρι cupcakes και πλαστικά παπάκια. Ποιοι θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τους φόβους τους και ποιοι όχι;

