Tα απομνημονεύματα του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, Αλ Πατσίνο, με τίτλο «Sonny Boy» πρόκειται να κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο από τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House.

«Έγραψα το «Sonny Boy» για να αποτυπώσω όσα είδα και πέρασα στη ζωή μου. Ήταν μια απίστευτα προσωπική και αποκαλυπτική εμπειρία να σκεφτώ αυτό το ταξίδι, τι μου έδωσε η υποκριτική και ποιους κόσμους μου άνοιξε. Ολόκληρη η ζωή μου ήταν ένα ταξίδι στο φεγγάρι και μέχρι στιγμής είμαι πολύ τυχερός» ανέφερε ο ηθοποιός σε δήλωσή του.

Al Pacino to release ‘revealing’ memoir in October https://t.co/SZoA1x379j — Guardian news (@guardiannews) March 11, 2024

Είναι «τα απομνημονεύματα ενός ανθρώπου που δεν έχει τίποτα να φοβηθεί και τίποτα να κρύψει» σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου.

Το «Sonny Boy» θα ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια στη Νέα Υόρκη, με την «τρυφερή αλλά ψυχικά άρρωστη μητέρα του και τους γονείς της», την παρέα των νεαρών φίλων του στο Νότιο Μπρονξ και τη φοίτησή του στο θρυλικό High School of Performing Arts της Νέας Υόρκης.

Στη συνέχεια, θα καλύπτει τη συμμετοχή του στην πρωτοποριακή θεατρική σκηνή της Νέας Υόρκης στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, πριν από τη μεγάλη κινηματογραφική του επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του '70 με το «Τhe Panic of Needle Park» και τις θρυλικές ταινίες «The Godfather» και «The Godfather Part II» καθώς και τα «Serpico» και «Dog Day Afternoon».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

