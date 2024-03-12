Ο διάσημος κωμικός ηθοποιός ελληνικής καταγωγής, Ζακ Γαλιφιανάκης, θα ενταχθεί στο καστ της 4ης σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Hulu, «Only Murders in the Building» όπως αναφέρει το Variety.

Ο ρόλος του όπως και του Κουμάιλ Ναντζιάνι που προστέθηκε επίσης στον νέο κύκλο κρατείται προς το παρόν μυστικός. Ωστόσο, πηγή της παραγωγής επιβεβαίωσε ότι ο χαρακτήρας του «θα αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο της έρευνας γι' αυτή την σεζόν».

'Only Murders in the Building' Season 4 Casts Zach Galifianakis https://t.co/pxPrysMfoP — Variety (@Variety) March 11, 2024

Στην πρωτότυπη σειρά πρωταγωνιστούν ο Στιβ Μάρτινο, Μάρτιν Σορτ και Σελίνα Γκόμεζ, οι οποίοι έχουν ένα κοινό πάθος για τα αληθινά εγκλήματα. Για την υπόθεση του επερχόμενου κύκλου, έχει γίνει γνωστό ότι οι τρεις πρωταγωνιστές θα λύσουν ένα νέο μυστήριο στο Λος Άντζελες προτού επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη.

Η Μέριλ Στριπ θα επαναλάβει τον ρόλο της μαζί με τους Γιουτζίν Λέβι, Έβα Λονγκόρια και Μόλι Σάνον. Σημειώνεται ότι ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός έγινε γνωστός από την τριλογία ταινιών «The Hangover» με τους Μπράντλεϊ Κούπερ, Εντ Χελμς και Τζάστιν Μπάρθα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

