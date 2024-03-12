Survivor 2024: Η Κόκκινη ασυλία, μια εκδικητική βουτιά και η δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση

Ιδανικά κιλά η νέα εποχή του Survivor για τους Κόκκινους. Οι αλλαγές των ομάδων έχουν επηρεάσει πολλούς παίκτες, άλλους θετικά και άλλους αρνητικά. Η αντίφαση αυτή φάνηκε ξεκάθαρα στην αναμέτρηση της Χρύσας με την Aira.

Ο James ηττήθηκε από τον καλό του φίλο Γκιουλέκα και δεν μπόρεσε να το αφήσει έτσι. Μόλις τελείωσε η αναμέτρηση και ενώ ο πρώην μαχητής πανηγύριζε, ο James τον άρπαξε και τον πέταξε στο νερό.

Μια ακόμα φιλία δοκιμάστηκε όταν η Ιωάννα αντιμετώπισε τη Μαριλίνα σε μια συγκινητική και σπάνια κίνηση, η παίκτρια επέλεξε να αφιερώσει τη νίκη στην φίλη της από την απέναντι ομάδα που μόλις κέρδισε!

Η ίδια παίκτρια λίγο αργότερα είχε μια άτυχη στιγμή. Ένα στραβοπάτημα παραλίγο να της στοιχίσει ακριβά. Ευτυχώς για την ίδια τα πράγματα δεν πήγαν πολύ άσχημα.

Η νίκη τελικά ήρθε δια χειρός Γκιουλέκα και Αναστασίας, αναγκάζοντας τους Μπλε να υποδείξουν ακόμα μια υποψήφια προς αποχώρηση.

Οι Μπλε είχαν ήδη βγάλει υποψήφια την Ευγενία από την πρώτη χαμένη ασυλία και κλείδωσαν την γυναικεία αποχώρηση ψηφίζοντας την Χρύσα. Η μάχη κρίθηκε με ψήφους 6-5, με τη Μαριλίνα να τη γλιτώνει στο όριο. Η Χρύσα δεν φάνηκε να ταράζεται ιδιαίτερα με την υποψηφιότητά της και δήλωσε έτοιμη να μονομαχίσει.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.