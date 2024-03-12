Το Γαϊτανάκι του Πόθου, σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου στο Θέατρο Σταθμός

«Το Γαϊτανάκι του Πόθου» ή «πώς θα πλησιάσετε το ερωτικό αντικείμενο του πόθου σας», μια σύγχρονη, πιο κωμική προσέγγιση του έργου «Το Γαϊτανάκι του Έρωτα» του Άρτουρ Σνίτσλερ, παρουσιάζεται, στο Θέατρο Σταθμός, σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου. Μέσα από δέκα κωμικές συναντήσεις, η παράσταση θέτει ερωτήματα γύρω από την ενοχή που συχνά γεννά η σεξουαλική επιθυμία. Γιατί, όμως, από όλες τις «φυσικές» ανάγκες, κλίσεις και προδιαθέσεις του ανθρώπου, η σεξουαλική επιθυμία δεν είναι μόνο ατομικό ζήτημα, αλλά παίρνει κοινωνικές προεκτάσεις; Πόσο μπορείς να εμπιστευτείς τον σύντροφό σου και πόσο μπορείς να εμπιστευτείς τον εαυτό σου;

Παίζουν: Απόστολος Καμιτσάκης, Γιώργος Πατεράκης, Θάλεια Συκιώτη, Μάγδα Τασούλα

Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00. Εισιτήρια: Προπώληση: 11€ | 13 ευρώ κανονικό, 11 ευρώ μειωμένο (ΑΜΕΑ, φοιτητικό, άνω των 65, ανέργων). Προπώληση: more.com

Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα (Μετρό Μεταξουργείο), τηλ: 2105230267

Ο André Rieu και η Johann Strauss Orchestra για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο André Rieu και η Johann Strauss Orchestra για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Τρίτη 12 Μαρτίου και την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 στο ΟΑΚΑ. Ο André Rieu, παγκοσμίου φήμης Ολλανδός βιολιστής, είναι γνωστός για τον τρόπο που μπορεί να μεταφέρει τους θεατές σε έναν κόσμο μαγευτικών μελωδιών, καθώς οδηγεί την υπέροχη ορχήστρα του Johann Strauss, τη χορωδία και πολλούς διεθνείς σολίστ, σε ένα ρεπερτόριο που εκτείνεται από τα κλασικά αριστουργήματα έως βαλς, μελωδίες και τραγούδια από ταινίες, όπερα και μουσική. Ειδική καλεσμένη σε αυτήν την περιοδεία είναι η 15χρονη Emma Kok, η οποία έγινε viral με πάνω από 60 εκατομμύρια προβολές σε όλες τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για τη διασκευή της «Voilà» του Γαλλικού τραγουδιού ESC από την Barbara Pravi.

Τρίτη 12/3 και Τετάρτη 13/3, στις 20:00

Εισιτήρια: Α’ ζώνη 100€, Β’ ζώνη 80€, Γ’ ζώνη 70€ , Δ’ ζώνη 60€. Προπώληση: more.com

ΟΑΚΑ, Σπύρου Λούη 1, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα

Μέλαινα Ναυς και άλλα θαύματα: Έκθεση του Απόστολου Χαντζαρά στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts

Τη νέα ατομική έκθεση του Απόστολου Χαντζαρά με τίτλο «Μέλαινα Ναυς και άλλα θαύματα», σε επιμέλεια του Μάνου Στεφανίδη, φιλοξενεί η γκαλερί Kapopoulos Fine Arts, Σκουφά 5 στο Κολωνάκι. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 12 Μαρτίου (18:00-22:00) παρουσία του καλλιτέχνη. Ο ιστορικός τέχνης Μάνος Στεφανίδης αναφέρει: «Στο πένθος μας χαρούμενοι. Κι ενώ κοιτάζουμε κατάματα την ιστορία. Δηλαδή την ανθρώπινη μοίρα. Να ένας πιθανός ορισμός της τέχνης. Από την άλλη όσο αφηγούμαστε, όσο ζωγραφίζουμε τον κόσμο, τόσο ο κόσμος παύει να είναι πια τόσο ακατανόητος. Η ευλογία της τέχνης. Ο ζωγράφος Απόστολος Χαντζαράς διαθέτει κάτι πολύ σπουδαίο: την αδιαμεσολάβητη και πρωτογενή του σχέση με τον αρχαίο Μύθο. Σαν να μην έχουν διαρρεύσει χιλιετίες ολόκληρες, ο ζωγράφος αφηγείται τις πανάρχαιες ιστορίες σαν να τις ψιθύρισε χτες το βράδυ στο αυτί του ο παππούς Όμηρος».

Διάρκεια Έκθεσης:12/3/2024 – 02/04/2024 | Εγκαίνια: Τρίτη 12 Μαρτίου 18:00-22:00

Ωράριο: Δευτέρα/Τετάρτη/Σάββατο: 10:00–17:30. Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 10:00–20:30

Γκαλερί Kapopoulos Fine Arts, Σκουφά 5, Κολωνάκι, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.