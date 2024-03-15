Λογαριασμός
Επιχείρηση... διάσωσης: Σκύλος εφορμά στο ταρτάν για να σώσει τον κηδεμόνα του - Πάλευε σε αγώνα Ζίου Ζίτσου και νόμιζε ότι κινδύνευε – Βίντεο

Ο σκυλάκος θέλησε να διακόψει την πάλη, και χρειάστηκε να απομακρυνθεί από το ταρτάν για να συνεχιστεί ο αγώνα

Σκυλί

Επιχείρηση... διάσωσης. Σκύλος «εφόρμησε» για να σώσει τον κηδεμόνα του, καθώς μετείχε σε τουρνουά Ζίου Ζίτσου στη Χιλή και νόμιζε ότι κινδύνευε όταν έπεσε στο ταρτάν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο σκυλάκος θέλησε να διακόψει την πάλη, και χρειάστηκε να απομακρυνθεί από το ταρτάν για να συνεχιστεί ο αγώνας ενώ οι διαγωνιζόμενοι γελούσαν. Το καθήκον του πάντως το έκανε, ενώ εισέπραξε και μερικά χάδια από τους διοργανωτές. 

