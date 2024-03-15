Επιχείρηση... διάσωσης. Σκύλος «εφόρμησε» για να σώσει τον κηδεμόνα του, καθώς μετείχε σε τουρνουά Ζίου Ζίτσου στη Χιλή και νόμιζε ότι κινδύνευε όταν έπεσε στο ταρτάν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο σκυλάκος θέλησε να διακόψει την πάλη, και χρειάστηκε να απομακρυνθεί από το ταρτάν για να συνεχιστεί ο αγώνας ενώ οι διαγωνιζόμενοι γελούσαν. Το καθήκον του πάντως το έκανε, ενώ εισέπραξε και μερικά χάδια από τους διοργανωτές.

Πηγή: skai.gr

