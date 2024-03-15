Λογαριασμός
My Style Rocks: Νικήτρια η Ζέτα - Αποχώρησε η Τάνια Κοφινιώτη - Δείτε βίντεο

Η Ζέτα είναι η νικήτρια της εβδομάδας - Η απόφαση της κριτικής επιτροπής για την αποχώρηση

My Style Rocks

Φορώντας το νυφικό με το οποίο παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της πριν από εννέα χρόνια εμφανίστηκε σήμερα στο πλατό του My Style Rocks η Ζέτα Θεοδωροπούλου. Στο πλευρό της βρισκόταν ως συνοδός της, ο γιος της Κωνσταντίνος που της έφερε γούρι και τη νίκη των 2.500 ευρώ! Από την άλλη πλευρά η Τάνια Κοφινιώτη δεν στάθηκε το ίδιο τυχερή καθώς αποχώρησε μόλις στην πρώτη εβδομάδα συμμετοχής της αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την ασυλία. 

My style rocks​​ ​ ​

My style rocks​​ ​ ​

My style rocks

Η Ζέτα είναι η νικήτρια της εβδομάδας:

Οι εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων ήταν εντυπωσιακές ενώ εξίσου ενδιαφέροντες ήταν και οι συνοδοί τους. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας επιστράτευσε το χιούμορ του στοχεύοντας σε μία υψηλότερη βαθμολογία για την Ανδριάνα χωρίς όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Τεό Κωνσταντόπουλος έχει την ίδια άποψη για το γάμο με τη Σιμόν και εμφανίστηκε για να την… κλέψει. Η Φωτεινή επέλεξε να έρθει συνοδευόμενη από την Ειρήνη Στεργιανού θέλοντας να τονίσει τη σημασία των αλλαγών που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό στο θέμα του γάμου. Η Δήμητρα έφτασε συνοδευόμενη από τον Ηλία Χατζησάββα και γοήτευσε με τον ελληνο-ινδικό γάμο της. Η Νικολίνα κέρδισε την καρδιά του πλαστικού γιατρού της, Χρήστου όχι όμως και τους υψηλούς βαθμούς που ήθελε.

My style rocks

My style rocks

My style rocks​​ ​ ​

Η Τάνια ήρθε συνοδευόμενη από τον Νίκο Ιωαννίδη και κέρδισε τις εντυπώσεις με τη θετική αύρα της. Οι κλειστές τσέπες στο σακάκι όμως του γαμπρού ξεσήκωσαν τον Στέλιο Κουδουνάρη. Η Casablanca ήταν εκείνη που συγκέντρωσε υψηλές βαθμολογίες και πολύ θετικά σχόλια. Εμφανίστηκε με τη συνοδεία του Γιώργου Καραϊσαλίδη και απέσπασε το σχόλιο του Στέλιου Κουδουνάρη πως ήταν η πιο όμορφη του gala... 

My style rocks​​ ​ ​

Υποψήφιες προς αποχώρηση ήταν η Ανδριάνα, η Σιμόν και η Τάνια. Οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες έσωσαν με τη ψήφο τους τη Σιμόν η οποία πήρε και τη διπλή ψήφο της Ζέτας. Στη συνέχεια ο Λάκης Γαβαλάς έδωσε τη δική του ψήφο στην Τάνια, η Έβελυν Καζαντζόγλου στην Ανδριάνα την οποία στήριξε και ο Στέλιος Κουδουνάρης. Έτσι, από το σημερινό Gala αποχώρησε συγκινημένη, η Τάνια! 

My style rocks​​ ​ ​

Οι διαγωνιζόμενες σώζουν τη Σιμόν :

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής για την αποχώρηση:

My style rocks​​ ​ ​

MY STYLΕ ROCKS!
Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

