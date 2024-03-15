Φορώντας το νυφικό με το οποίο παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της πριν από εννέα χρόνια εμφανίστηκε σήμερα στο πλατό του My Style Rocks η Ζέτα Θεοδωροπούλου. Στο πλευρό της βρισκόταν ως συνοδός της, ο γιος της Κωνσταντίνος που της έφερε γούρι και τη νίκη των 2.500 ευρώ! Από την άλλη πλευρά η Τάνια Κοφινιώτη δεν στάθηκε το ίδιο τυχερή καθώς αποχώρησε μόλις στην πρώτη εβδομάδα συμμετοχής της αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την ασυλία.

Η Ζέτα είναι η νικήτρια της εβδομάδας:

Οι εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων ήταν εντυπωσιακές ενώ εξίσου ενδιαφέροντες ήταν και οι συνοδοί τους. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας επιστράτευσε το χιούμορ του στοχεύοντας σε μία υψηλότερη βαθμολογία για την Ανδριάνα χωρίς όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Τεό Κωνσταντόπουλος έχει την ίδια άποψη για το γάμο με τη Σιμόν και εμφανίστηκε για να την… κλέψει. Η Φωτεινή επέλεξε να έρθει συνοδευόμενη από την Ειρήνη Στεργιανού θέλοντας να τονίσει τη σημασία των αλλαγών που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό στο θέμα του γάμου. Η Δήμητρα έφτασε συνοδευόμενη από τον Ηλία Χατζησάββα και γοήτευσε με τον ελληνο-ινδικό γάμο της. Η Νικολίνα κέρδισε την καρδιά του πλαστικού γιατρού της, Χρήστου όχι όμως και τους υψηλούς βαθμούς που ήθελε.

Η Τάνια ήρθε συνοδευόμενη από τον Νίκο Ιωαννίδη και κέρδισε τις εντυπώσεις με τη θετική αύρα της. Οι κλειστές τσέπες στο σακάκι όμως του γαμπρού ξεσήκωσαν τον Στέλιο Κουδουνάρη. Η Casablanca ήταν εκείνη που συγκέντρωσε υψηλές βαθμολογίες και πολύ θετικά σχόλια. Εμφανίστηκε με τη συνοδεία του Γιώργου Καραϊσαλίδη και απέσπασε το σχόλιο του Στέλιου Κουδουνάρη πως ήταν η πιο όμορφη του gala...

Υποψήφιες προς αποχώρηση ήταν η Ανδριάνα, η Σιμόν και η Τάνια. Οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες έσωσαν με τη ψήφο τους τη Σιμόν η οποία πήρε και τη διπλή ψήφο της Ζέτας. Στη συνέχεια ο Λάκης Γαβαλάς έδωσε τη δική του ψήφο στην Τάνια, η Έβελυν Καζαντζόγλου στην Ανδριάνα την οποία στήριξε και ο Στέλιος Κουδουνάρης. Έτσι, από το σημερινό Gala αποχώρησε συγκινημένη, η Τάνια!

Οι διαγωνιζόμενες σώζουν τη Σιμόν :

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής για την αποχώρηση:

