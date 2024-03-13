Μια αγελάδα παρενέβη σε μια γαμήλια τελετή με τα μουγκανητά της, την ώρα που θα ακουγόταν το «αν κάποιο άτομο έχει αντίρρηση γι' αυτόν τον γάμο, ας μιλήσει τώρα αλλιώς ας σωπάσει για πάντα» που ακούγεται στις δυτικές εκκλησίες.

Το ζεύγος πήρε την απόφαση να κάνει υπαίθριο γάμο σε ένα όμορφο λιβάδι, αλλά ενδεχομένως να το… μετάνιωσε, όταν η αγελάδα άρχισε τα δικά της την πιο… ακατάλληλη στιγμή, «παρεμβαίνοντας» μάλιστα για δεύτερη φορά. Πάντως, οι δυο νέοι και οι καλεσμένοι φάνηκαν να το διασκεδάζουν.



