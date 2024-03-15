Ο θόρυβος για το τραγούδι «Ζάρι», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα η Μαρίνα Σάττι στη Eurovision, φαίνεται πως δεν έχει κοπάσει. Οι απόψεις διίστανται για το τραγούδι, ωστόσο στο εξωτερικό η ελληνική συμμετοχή εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή.

Σε ένα live που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρίνα Σάττι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το κομμάτι της είναι ρεγκετόν.

Σε αυτό, η Μαρίνα Σάττι ακούγεται να τραγουδά το «Γλύκα γλύκα» πάνω στη μελωδία του δικού της τραγουδιού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου είχατε και στο χωριό σας ρεγκετόν…».

Πιο συγκεκριμένα, εξήγησε στα αγγλικά: «Για όσους λένε πως το τραγούδι είναι ρεγκετόν, θα ήθελα να σας προσκαλέσω να πάτε στο YouTube και να πατήσετε "Γλύκα Γλύκα" της Κέλλυς Κελεκίδου, είναι μια μεγάλη Ελληνίδα καλλιτέχνις και ουσιαστικά αυτός ο χορός στο "Ζάρι" είναι συρτός. Οπότε το "ρεγκετόν" για όσους είναι εκτός Ελλάδας, στην Ελλάδα το λέμε συρτό».

Η ρεγκετόν είναι ένα -σχετικά- νέο είδος μουσικής, το οποίο έγινε δημοφιλές τη δεκαετία του 1990. Αναπτύχθηκε από την τζαμαϊκανή ρέγκε και τη hip-hop μουσική. Oι Vico C Don Chezina, Daddy Yankee, Baby Rasta y Gringo, Guanabadas, Podako η Maico y Manue και οι CNCO ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που πρωτοπόρησαν στη ρεγκετόν. Σήμερα, οι πιο ευρέως γνωστοί καλλιτέχνες της μουσικής αυτής είναι οι Jbalvin, Don Omar, Wisin y Yandel, Tego Calderon, Romeo(Aventura) και Maluma. Στη χώρα μας έχουμε το παράδειγμα του Οminus από τους Going Through. Aπό τον χώρο της ποπ, η Ελένη Φουρέιρα έχει πει το ομώνυμο τραγούδι και μάλιστα έκανε μία αξιομνημόνευτη εμφάνιση μαζί με τον J Balvin το 2014 στα Mad Awards.

Πηγή: skai.gr

