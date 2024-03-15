Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον cyber stalker Matthew Hardy και την εμφάνισή του στο διαδίκτυο με μια (κυρίως θηλυκή) ψεύτικη προσωπικότητα υπό την κάλυψη ψεύτικων λογαριασμών σε κοινωνικά δίκτυα, διαδίδοντας ψεύτικες κατηγορίες για τα θύματά του και κάνοντάς τα να φοβούνται για τις σχέσεις τους και τις ζωές τους.

Μαζί με τα θύματα, το ντοκιμαντέρ παραθέτει συνεντεύξεις από αστυνομικούς που εμπλέκονται στην έρευνα καθώς και σχολικούς φίλους του Hardy. Είναι μια πραγματικά συνταρακτική ιστορία και πολλές φορές θυμίζει ταινία τρόμου, ακόμα κι αν συνειδητοποιείς συχνά ότι αυτή η ιστορία συνέβη στην πραγματική ζωή.

«Η μακρόχρονη δράση του είχε βαθιά επίδραση στις γυναίκες που στόχευσε», δήλωσε η παραγωγός του «Can I Tell You A Secret?», Nancy Strang. «Ελπίζω οι μαρτυρίες τους να φωτίσουν την πραγματικότητα της διαδικτυακής παρακολούθησης και να αλλάξουν τη συζήτηση για το τι αποτελεί φθορές στην ψηφιακή εποχή».

Τι αφορά;

Το ντοκιμαντέρ εξερευνά τις ιστορίες θυμάτων του Hardy, καταγράφοντας πώς ήρθαν σε επαφή με το cyberstalking (συνήθως μέσω επαφών από ψεύτικους λογαριασμούς σε κοινωνικά μέσα επικοινωνίας). Ένας ψεύτικος λογαριασμός επικοινωνούσε μαζί τους προσπαθώντας αρχικά να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

Το ντοκιμαντέρ εξετάζει επίσης τις επιπτώσεις αυτών των επιθέσεων, με πολλά θύματα να αναφέρουν ότι αισθάνθηκαν ότι έχασαν κομμάτι της ζωής τους ενώ άλλοι χρειάστηκαν αντικαταθλιπτικά ή θεραπεία για το άγχος ή κάποιοι είναι τόσο φοβισμένοι που δεν μπορούν να βγουν έξω ή να ζήσουν μόνοι. Άλλοι ανέφεραν, ότι κοιμούνται με όπλα κάτω από το κρεβάτι τους για να αισθάνονται ασφάλεια.

Ποιος είναι ο Matthew Hardy;

Είναι ο πιο δημοφιλής cyberstalking στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκινώντας τα εγκλήματά του όταν ήταν στο γυμνάσιο το 2006, χρησιμοποιώντας το Facebook κατά τα πρώτα του χρόνια. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian τότε παρακολούθησε 25 κορίτσια από ένα σχολείο στο Cheshire, την περιοχή από την οποία προέρχεται.

Μέχρι τη στιγμή που φυλακίστηκε, η αστυνομία του Cheshire ανέφερε ότι υπήρχαν εκατοντάδες θύματα. Επικοινώνησαν περισσότερες από 100 φορές με 62 θύματα κατά τη διάρκεια της δεκαετούς περιόδου. Συνελήφθη δέκα φορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά η αστυνομία δεν μπόρεσε να τον σταματήσει από το να επαναλαμβάνει τα εγκλήματά του και να επικεντρώνεται σε νέα θύματα.

Τότε άρχισε να στοχεύει τη συντάκτρια του GLAMOUR και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Gina Martin (που ευθύνεται για την επιτυχημένη εκστρατεία για να γίνει παράνομο το upskirting) από το 2013. Η Gina έχει περιγράψει ότι ξυπνούσε καθημερινά με ανθρώπους που της έστελναν μηνύματα από λογαριασμούς που ο Χάρντι είχε δημιουργήσει και επικοινωνούσε μαζί της.

Πώς συνελήφθη ο Matthew Hardy για cyberstalking;

Ο αξιωματούχος της αστυνομίας του Cheshire PC, Kevin Anderson ανέλαβε την υπόθεση τον Δεκέμβριο του 2019 και έμεινε άναυδος από τον αριθμό των θυμάτων που είχαν συγκεντρωθεί. Επικοινώνησε με ένα από τα θύματα, τη νομικό Lia Marie Hambly, που είχε κρατήσει πάνω από 700 σελίδες με τις επικοινωνίες της με τον Hardy, κάτι που ενίσχυσε σημαντικά την υπόθεση.

Μέχρι το 2019, ο Χάρντι είχε συλληφθεί δέκα φορές και η αστυνομία είχε 100 αρχεία στο σύστημα σχετικά με αυτόν, υλικό από 62 θύματα. Αναγνώρισε την ενοχή του για παρακολούθηση που περιλάμβανε φόβο βίας και παρενόχληση. Ο Matthew Hardy συνελήφθη το 2020 και κατηγορήθηκε τον Μάρτιο του 2021, αλλά συνέχισε να παρακολουθεί ανθρώπους υπό εγγύηση, συμπεριλαμβανομένου του να επικοινωνεί με την Gina προσποιούμενος να είναι η νεκρή γιαγιά της, η οποία είχε πεθάνει το προηγούμενο έτος από Covid.

Του επιβλήθηκε φυλάκιση διάρκειας εννέα ετών για πέντε κατηγορίες, μετά από πάνω από μια δεκαετία τρομοκράτησης των θυμάτων του, τα οποία ήταν κυρίως νεαρές γυναίκες.

Ωστόσο, ο Hardy γνωστός στην αστυνομία για περισσότερο από μια δεκαετία πριν συλληφθεί και κατηγορηθεί κι το ντοκιμαντέρ υπογραμμίζει τη δουλειά που χρειάζεται να γίνει για να διασφαλιστεί ότι κατηγορούμενοι όπως εκείνος θα φέρονται ενώπιον της δικαιοσύνης πολύ πριν προλάβουν να προκαλέσουν τόσο πολύ κακό όπως έκανε ο Hardy σε τόσο πολλούς ανθρώπους.

