Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας The Bricklayer στην Θεσσαλονίκη, με τη διεύθυνση Τροχαίας της πόλης να ανακοινώνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις ανάγκες της ταινίας.

Ειδικότερα:

i) Από ώρα 17.00 της Τρίτης 15 Μαρτίου έως ώρα 19.00 της Πέμπτης 17 Μαρτίου, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Ι. Δραγούμη (δεξιό μέρος του οδοστρώματος, ως προς την κίνηση των οχημάτων), από την οδό Βασ. Ηρακλείου έως την οδό Τσιμισκή.

ii) Από ώρα 19.00 της Τρίτης 15 Μαρτίου έως ώρα 19.00 της Πέμπτης 17 Μαρτίου, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις εξής οδούς :

– Κατούνη (εκατέρωθεν), από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Βασ. Ηρακλείου,

– Αγίου Μηνά (εκατέρωθεν), από την οδό Ι. Δραγούμη έως την οδό Κατούνη,

– Εδέσσης (εκατέρωθεν), από την οδό Κατούνη έως την οδό Β. Ουγκώ και

– Ολυμπίου Διαμαντή (εκατέρωθεν), από την οδό Κατούνη έως την οδό Β. Ουγκώ.

iii) Από ώρα 06.00 της Τετάρτης 16 Μαρτίου έως ώρα 18.00 της Πέμπτης 17 Μαρτίου, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στις οδούς:

– Κατούνη, από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Βασ. Ηρακλείου,

– Αγίου Μηνά, από την οδό Ι. Δραγούμη έως την οδό Κατούνη,

– Εδέσσης, από την οδό Κατούνη έως την οδό Β. Ουγκώ και

– Ολυμπίου Διαμαντή, από την οδό Κατούνη έως την οδό Β. Ουγκώ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Βασ. Ηρακλείου, Ι. Δραγούμη, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, Βίκτωρος Ουγκώ και από τους γύρω δρόμους της περιοχής.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.

Πού θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα

Τα γυρίσματα της ταινίας θα πραγματοποιηθούν στα στούντιο της Millennium, στη Θέρμη, αλλά και σε όλη τη Θεσσαλονίκη και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η Χαλκιδική.

Φόντο του κατασκοπευτικού αυτού θρίλερ θα αποτελέσουν μεταξύ άλλων η Πλατεία Αριστοτέλους, η Πλατεία Εμπορίου, το Καπάνι, τα στενά και τα τείχη της Άνω Πόλης, όπως επίσης οι εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου και του Μετρό.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Noah Boyd που έχει ως κεντρικό τόπο το Βερολίνο, οπότε οι υπεύθυνοι της παραγωγής μετασκεύασαν το σενάριο, ώστε να εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, παρουσιάζοντας την περιοχή ως κινηματογραφικό προορισμό στην παγκόσμια οπτικοακουστική αγορά.

Στην ταινία θα συμμετάσχουν Έλληνες ηθοποιοί και κασκαντέρ, ενώ για τα γυρίσματα, που θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες, θα χρησιμοποιηθούν περίπου 3.000 βοηθητικοί ηθοποιοί. Παράλληλα, θα εργαστούν πολλοί Έλληνες επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα και εξειδικεύτηκαν στον τομέα των κινηματογραφικών παραγωγών.

Καταλυτική για την απρόσκοπτη υλοποίηση των γυρισμάτων είναι η συμβολή των τοπικών αρχών και ιδιαιτέρως του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα και του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αλέξανδρου Θάνου, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, των Film Offices της Περιφέρειας και του Δήμου, του Υφυπουργού Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), Σταύρου Καλαφάτη και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΟΜΕ, Πάνου Κουάνη.

Λίγα λόγια για την υπόθεση της ταινίας

Στο The Bricklayer κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue).

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετίσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες “Die Hard 2”, “Cliffhanger” και “Long Kiss Goodnight”.

Τον Bricklayer θα υποδυθεί ο Aaron Eckhart και στο πλευρό του θα βρίσκεται η Nina Dobrev.

Πηγή: thesstoday.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις