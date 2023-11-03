Στην πρώτη θέση της ακροαματικότητας βρίσκεται ο Όμιλος ΣΚΑΪ με το 33,4 των ακροατών να συντονίζεται καθημερινά στους ραδιοφωνικούς σταθμούς του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα που διενεργείται από την MRB HELLAS S.A. και την Global link S.A. για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ, για το δίμηνο από τις 4/9/2023 έως και τις 29/10/2023, ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών που άκουσαν τουλάχιστον έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ανήκουν στον Όμιλο ΣΚΑΪ για τουλάχιστον 5 λεπτά, είναι περίπου 740.000 άτομα με μερίδιο 33,4% επί των ακροατών.

Ειδικότερα, στην πρώτη θέση των ραδιοφώνων παραμένει σταθερά ο ΣΚΑΪ 100.3 με ποσοστό 12,7% ενώ εντυπωσιακή είναι η άνοδος του ΜΕΝΤΑ 88 με 8,9%.

Ανοδική πορεία ακολούθησε και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 με ποσοστό 8,3%.

Ο Pepper 96.6 παραμένει πρώτος στην προτίμηση των ακροατών στα εναλλακτικά ραδιόφωνα με ποσοστό 6,3%, ενώ ο HAPPY 104 κερδίζει συνεχώς έδαφος με 1,5%.

