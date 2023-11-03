Σεμέλη: Ο Γιώργος Πέτρου σκηνοθετεί την αριστουργηματική όπερα του Handel στο Θέατρο Ολύμπια

Το διεθνούς φήμης αριστούργημα του George Frideric Handel, «Σεμέλη», θα παρουσιαστεί στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» στις 3, 4, 8, 10 Νοεμβρίου στις 19.00 με την Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων και τη Χορωδία Δωματίου Αθηνών. Το έργο αφηγείται την ιστορία της Σεμέλης, μιας ακόμη θνητής που ερωτεύεται ο Δίας. Η «Σεμέλη» είναι η πρώτη μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή του νέου Ολύμπια, σε σκηνοθεσία και μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Πρόκειται για ένα έργο σπάνιο, με έντονα κωμικό χαρακτήρα, που ανεβαίνει με σύγχρονη ματιά και μια εντυπωσιακή διανομή από διεθνείς τραγουδιστές με ειδίκευση στην παλαιά μουσική.

Παίζουν: Marie Lys, Jeremy Ovenden, Dara Savinova, Rafał Tomkiewicz, Gianluca Margheri, Μαριλένα Στριφτόμπολα

Παραστάσεις: 3, 4, 8, 10 Νοεμβρίου στις 19:00

Εισιτήρια: €12, €15, €25, €35, €50, €60. Προπώληση: ticketservices.gr

Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Ακαδημίας 59, Αθήνα. Τηλέφωνο:210 3642540

Κρυμμένες, σε σκηνοθεσία Τατιάνας Λύγαρη στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Τον φετινό χειμώνα, η Τατιάνα Λύγαρη σκηνοθετεί στο Θεατρικό Βαγόνι της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ το εξαιρετικό θεατρικό έργο «Κρυμμένες» της ισραηλινής συγγραφέως Yossefa Even-Shoshan και της επίσης ισραηλινής σκηνοθέτιδας και γνωστής ηθοποιού Dalia Shimko. Αντλεί έμπνευση από το βιβλίο της Φρανσουάζ Ξενάκη «Φτου, ξεχάσαμε πάλι την κυρία Φρόυντ» και φωτίζει τις ζωές τριών διασήμων ζευγαριών της παγκόσμιας ιστορίας: του Σίγκμουντ Φρόυντ και της Μάρθας Φρόυντ, του Καρλ Μαρξ και της Τζένη Μαρξ, του Σωκράτη και της Ξανθίππης, προβάλλοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι τρεις σημαντικές γυναίκες αυτών των ζευγαριών στην ανάπτυξη και εξέλιξη του έργου των μεγαλοφυών συζύγων τους, οι οποίοι άλλαξαν τον ρου της ανθρωπότητας ενώ οι ίδιες παρέμειναν κρυμμένες στις παρυφές της ιστορίας.

Παίζουν: Εβελίνα Αραπίδη, Έλενα Βακάλη, Φανή Γέμτου, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Βασίλης Παναγιωτίδης, Νίκος Ποριώτης

Παραστάσεις: Από 3 Νοεμβρίου 2023 έως 28 Απριλίου 2024. Παρασκευή & Σάββατο στις 21.00, Κυριακή στις 20.00

Εισιτήρια: Παρασκευή & Κυριακή 16€ ολόκληρο, 10€ φοιτητικό-εκπτωτικό-ανέργων, 5€ ατέλειες. Σάββατο 18€ ολόκληρο, 12€ φοιτητικό-εκπτωτικό-ανέργων Προπώληση: more.com

Το Τρένο στο Ρουφ Σιδ. Σταθμός Ρουφ, Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, Αθήνα. Τηλ: 2105298922

Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου

Η χαμογελαστή και γεμάτη ενέργεια Ιουλία Καραπατάκη, επιστρέφει μετά από το επιτυχημένο συναυλιακό καλοκαίρι, από Παρασκευή 3 Νοεμβρίου και όλες τις Παρασκευές στη Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου. Μαζί με τη μπάντα της, θα μας παρασύρει με τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και τα έχουμε συνδέσει με ξεχωριστές αναμνήσεις.

Από Παρασκευή 3 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή έως 15/12, 22:30

Εισιτήρια: Ορθίων: 14€ (Αφορά την είσοδο στον χώρο). Προπώληση: more.com

Σταυρός του Νότου, Θαρύπου 37, Αθήνα 117 43 Τηλέφωνο: 21 0922 6975

