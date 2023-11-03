Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Happy Traveller: Αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου - Δείτε το trailer

Το Β’ Μέρος το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στις 16.40

Happy Traveller

Το Happy Traveller, στο προηγούμενο επεισόδιο ξεκίνησε ένα ιστορικό οδοιπορικό, με επισκέψεις σε σημαντικές τοποθεσίες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο έπος του ’40.

Δείτε το trailer:

Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στις 16.40, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το δεύτερο μέρος του αφιερώματος σε αυτή την ιστορική περίοδο της Ελλάδας.

Happy Traveller

Από την Ήπειρο που οι ταξιδιώτες μας επισκέφτηκαν το προηγούμενο Σάββατο, περνάνε τα σύνορα και εξερευνούν σημεία της γειτονικής Αλβανίας όπου δόθηκαν σημαντικές μάχες του ελληνικού στρατού στην αντεπίθεση κατά των Ιταλών στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου.

Happy Traveller

Βλέπουν την Κορυτσά, τη Μοράβα, τη Χειμάρρα, το Αργυρόκαστρο, την Κλεισούρα, την Τρεμπεσίνα και το Ηρωικό ύψωμα 731 που έχει χαρακτηριστεί από ιστορικούς ως οι "σύγχρονες Θερμοπύλες".

Happy Traveller

Επισκέπτονται δύο στρατιωτικά νεκροταφεία με πεσόντες του ελληνοϊταλικού πολέμου που υπάρχουν στην περιοχή και ξεδιπλώνουν τη ροή των γεγονότων που διαδραματίστηκαν εκεί από τον Νοέμβριο του 1940 ως το Μάρτιο του 1941.

Happy Traveller

#happytraveller

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Happy Traveller ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark