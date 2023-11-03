Happy Traveller: Αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου - Δείτε το trailer

Το Happy Traveller, στο προηγούμενο επεισόδιο ξεκίνησε ένα ιστορικό οδοιπορικό, με επισκέψεις σε σημαντικές τοποθεσίες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο έπος του ’40.

Δείτε το trailer:

Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στις 16.40, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το δεύτερο μέρος του αφιερώματος σε αυτή την ιστορική περίοδο της Ελλάδας.

Από την Ήπειρο που οι ταξιδιώτες μας επισκέφτηκαν το προηγούμενο Σάββατο, περνάνε τα σύνορα και εξερευνούν σημεία της γειτονικής Αλβανίας όπου δόθηκαν σημαντικές μάχες του ελληνικού στρατού στην αντεπίθεση κατά των Ιταλών στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου.

Βλέπουν την Κορυτσά, τη Μοράβα, τη Χειμάρρα, το Αργυρόκαστρο, την Κλεισούρα, την Τρεμπεσίνα και το Ηρωικό ύψωμα 731 που έχει χαρακτηριστεί από ιστορικούς ως οι "σύγχρονες Θερμοπύλες".

Επισκέπτονται δύο στρατιωτικά νεκροταφεία με πεσόντες του ελληνοϊταλικού πολέμου που υπάρχουν στην περιοχή και ξεδιπλώνουν τη ροή των γεγονότων που διαδραματίστηκαν εκεί από τον Νοέμβριο του 1940 ως το Μάρτιο του 1941.

