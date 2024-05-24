Του Χρυσόστομου Τσούφη

Περισσότεροι από 1/3 Έλληνες είναι ενεργοί και συστηματικοί παίκτες τυχερών παιχνιδιών σύμφωνα με έρευνα της Focus Bari.



Ένας στους τρεις δηλώνει στην έρευνα ότι στοιχηματίζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Όπως αναμένεται στους άνδρες το ποσοστό είναι στο 43% ενώ αίσθηση προκαλεί και το 24% στις γυναίκες.

Ηλικιακά, οι 55+ είναι οι πιο ενεργοί με 40% κι ακολουθούν με 34% οι ηλικίες 35-44 ετών.

Αν κάποιος ήθελε να σκιαγραφήσει το προφίλ του ενεργού παίκτη τυχερών παιχνιδιών, τότε θα έκανε λόγο για άνδρα άνω των 55 ετών ο οποίος ζει στην επαρχία.



Μάλιστα σε ποσοστό 52% δηλώνουν ότι θα στοιχημάτιζαν περισσότερο αν ήταν πιο εύκολο. Υπάρχει πάντως κι ένα ποσοστό 40% που αναγνωρίζει ότι θα έπρεπε να στοιχηματίζει λιγότερο.



Σε ποσοστό 81% οι άντρες δηλώνουν ότι έχουν παίξει τουλάχιστον μία φορά τυχερό παιχνίδι τους τελευταίους 12 μήνες ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό είναι 74%.



Τα τυχερά παιχνίδια είναι διαηλικιακά. Στην ίδια ερώτηση θετικά απαντά :

Το 70% στις ηλικίες 18-24 ετών

Το 77% στις ηλικίες 25-34 ετών

Το 83% στις ηλικίες 35-44 ετών

Το 79% στις ηλικίες 45-54 ετών

Και το 76% για τους 55+



Το αγαπημένο παιχνίδι των Ελλήνων παικτών είναι το Τζόκερ καθώς το 56% δηλώνει ότι έριξε έστω και μια φορά ένα δελτίο τον τελευταίο χρόνο. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι το προτιμούν άνδρες άνω των 35 ετών. Ακολουθούν :

ΚΙΝΟ-Σκρατς 27%

Λόττο 25%

Λαχεία – Πάμε Στοίχημα 20%

On line παιχνίδια-στοίχημα 14%

Φρουτάκια-Καζίνο 5%

ΟΠΑΠ PLAY 3%

Ιπποδρομίες – Κυνοδρομίες 1%



Σχεδόν 2/3 , το 63%, εκτιμούν ότι το πλέγμα προστασίας των παικτών είναι ανεπαρκές και ζητούν περισσότερες πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση σε ρυθμιστικό επίπεδο. 1/4 δηλώνει ότι τα τυχερά παιχνίδια θα έπρεπε να απαγορεύονται.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που πρόσφατα ανακοίνωση η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ποντάρουμε περίπου 120,55εκατ€/ημέρα, καθώς τα στοιχήματα σε όλη την αγορά τυχερών παιχνιδιών ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του έτους σε 10,85δισ€(μαζί με κέρδη, μπόνους και ποσά που ξαναπαίχθηκαν) αυξημένα κατά 11,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνολικά το 2023 «αφιερώσαμε» στη Θεά Τύχη 36δισ€, με αυτούς τους ρυθμούς φέτος θα τα ξεπεράσουμε.



Η έρευνα της FOCUS BARI έγινε με τη μέθοδο των on line συνεντεύξεων μέσω του YouGov panel , σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1001 ενήλικων ανδρών και γυναικών από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 24-29 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

