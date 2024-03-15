Seventeen: Το πρώτο K-pop συγκρότημα στο Φεστιβάλ Glastonbury

Οι Seventeen είναι το πρώτο K-pop συγκρότημα που θα εμφανιστεί στο Μουσικό Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι.

Οι διοργανωτές του εμβληματικού Μουσικού Φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν την πολυαναμενόμενη σύνθεση της έκδοσης του 2024 που θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 30 Ιουνίου στο Γουόρθι Φαρμ, στο Πίλτον της Αγγλίας.

Οι κεντρικοί καλλιτέχνες του Glastonbury 2024 θα είναι οι Dua Lipa, Coldplay, SZA και Shania Twain.

Επίσης, στη σκηνή Pyramid Stage θα ανέβουν οι Seventeen, οι οποίοι είναι το πρώτο K-pop συγκρότημα που θα εμφανιστεί στο Φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην ίδια σκηνή θα εμφανιστούν η Σίντι Λόπερ, o Τζέιμς Μπλέικ, η Παλόμα Φέιθ, ο Little Simz και ο Burna Boy.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

