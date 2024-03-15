Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«The Bear»: Είναι πιθανό να υπάρξει και τέταρτη σεζόν της αγαπημένης σειράς - Σ’ ευχαριστούμε σεφ!

Η 3η σεζόν του «The Bear» θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο μέσα από το FX/Hulu και το Disney+

Σειρά

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Deadline» θα υπάρξουν περισσότερες σελίδες σεναρίου για την επιτυχημένη σειρά «The Bear».

Πηγές επιβεβαιώνουν ότι η βραβευμένη με Emmy κωμωδία του FX η οποία ανανεώθηκε για 3η σεζόν τον Νοέμβριο, θα συνεχίσει παράλληλα τα γυρίσματα στο Σικάγο και για την τέταρτη.

Ωστόσο, το FX δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τον νέο κύκλο του «The Bear».

Οι φήμες σχετικά με τα γυρίσματα πρόσθετων επεισοδίων άρχισαν να κυκλοφορούν στα τοπικά μέσα του Σικάγο την περασμένη εβδομάδα. Πάντως, δεν είναι ασυνήθιστο να γυρίζονται δύο σεζόν μαζί αφού το ίδιο συνέβη στο παρελθόν και με την πολυβραβευμένη σειρά «Atlanta» με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Γκλόβερ.

Δημιουργός και σκηνοθέτης των περισσότερων επεισοδίων της σειράς είναι ο Κρίστοφερ Στόρερ, ενώ ο Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ υποδύεται τον πολλά υποσχόμενο σεφ Κάρμι, ο οποίος επιστρέφει στο Σικάγο μετά τον θάνατο του αδερφού του για να ανανεώσει το οικογενειακό του εστιατόριο.

Mαζί του πρωταγωνιστούν οι Άϊο Εντεμπίρι, Έμπον Μος Μπάκραχ, Μόλι Γκόρντον, Όλιβερ Πλατ, Άμπι Έλιοτ και Μάτι Μάθεσον. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σειρά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark