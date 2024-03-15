Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Deadline» θα υπάρξουν περισσότερες σελίδες σεναρίου για την επιτυχημένη σειρά «The Bear».

Πηγές επιβεβαιώνουν ότι η βραβευμένη με Emmy κωμωδία του FX η οποία ανανεώθηκε για 3η σεζόν τον Νοέμβριο, θα συνεχίσει παράλληλα τα γυρίσματα στο Σικάγο και για την τέταρτη.

Ωστόσο, το FX δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τον νέο κύκλο του «The Bear».

'The Bear' Quietly Renewed For Season 4 To Film Back To Back With Season 3 - The Dish https://t.co/MRY2ohPWZw — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 14, 2024

Οι φήμες σχετικά με τα γυρίσματα πρόσθετων επεισοδίων άρχισαν να κυκλοφορούν στα τοπικά μέσα του Σικάγο την περασμένη εβδομάδα. Πάντως, δεν είναι ασυνήθιστο να γυρίζονται δύο σεζόν μαζί αφού το ίδιο συνέβη στο παρελθόν και με την πολυβραβευμένη σειρά «Atlanta» με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Γκλόβερ.

Δημιουργός και σκηνοθέτης των περισσότερων επεισοδίων της σειράς είναι ο Κρίστοφερ Στόρερ, ενώ ο Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ υποδύεται τον πολλά υποσχόμενο σεφ Κάρμι, ο οποίος επιστρέφει στο Σικάγο μετά τον θάνατο του αδερφού του για να ανανεώσει το οικογενειακό του εστιατόριο.

Mαζί του πρωταγωνιστούν οι Άϊο Εντεμπίρι, Έμπον Μος Μπάκραχ, Μόλι Γκόρντον, Όλιβερ Πλατ, Άμπι Έλιοτ και Μάτι Μάθεσον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

