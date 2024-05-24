Αποφασισμένη να μην φοβηθεί να απαντήσει ακόμα και δύσκολα comments και ερωτήσεις των haters που σολάρουν στα Social Media των επωνύμων, η Γαρυφαλιά Καληφώνη έκανε εκπομπή στο You Tube ακριβώς για αυτό το θέμα.

Αρχικά ανέφερε πως σε ερωτήσεις τύπου «ποια στάση σου αρέσει στο σεξ» δεν θα απαντήσει αλλά δεν πειράζει, απάντησε άλλη, ίσως και πιο πικάντικη.

Στο σχόλιο «η Γαρυφαλιά αν κρίνουμε από τις απαντήσεις της θα κάνει σίγουρα το πιο βαρετό σεξ του κόσμου» η influencer και σύντροφος του Χρήστου Μάστορα εδώ και δύο χρόνια, έδωσε «πληρωμένη» απάντηση:

«Τι να απαντήσω, αυτό θα το κρίνει ένας παρτενέρ μου, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αν κάνω βαρετό σεξ ή όχι. Εγώ δεν με θεωρώ καθόλου βαρετή ούτε ο σύντροφός μου πάντως απ' ότι ξέρω και κανένας πρώην σύντροφός μου».

Σε άλλο σχόλιο που έλεγε «καλά ηρέμησε με τον Μάστορα τα έχεις όχι με τον Κάρολο της Αγγλίας», η Γαρυφαλιά Καληφώνη είπε:

«Για αρχή δεν μου αρέσει καθόλου ο Κάρολος της Αγγλίας, δεν καταλαβαίνω, αυτό το σχόλιο το βλέπω συνέχεια. Σε τι να ηρεμήσω, απαντάω σε ερωτήσεις που μου κάνουν για τον Χρήστο, δεν τους αρέσει. Δεν απαντάω, πάλι δεν τους αρέσει».

Ενώ δε ζορίστηκε να απαντήσει και σε ερώτησεις για το αν έχει κάνει αισθητικές επεμβάσεις, τονίζοντας πως δεν έχει κάνει καμία πλαστική και πως έχει κάνει ενέσεις μόνο στα χείλη της. «Κάνω μια φορά κάθε 9 μήνες»

Τέλος σε ερώτηση/σχόλιο «η κυρία εργάζεται κάπου», απάντησε: «Ο Λιάγκας το έγραψε αυτό; Συνήθως ο Λιάγκας ξεχνάει που δουλεύω και κάθε φορά έχουμε την ίδια ερώτηση. Με τι ασχολείται; Και όχι μόνο αυτός βασικά», είπε μεταξύ άλλων. Συνεχίζοντας ατύπως με αυτόν τον τρόπο το άνευ λόγου beef που η ίδια ξεκίνησε δηλώνοντας πως δε θα πάει ποτέ καλεσμένη στην εκπομπή του.

Πηγή: skai.gr

