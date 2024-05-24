«Γειτονιές στο Πιάτο» στις συνοικίες της πόλης και στα χωριά της Καρδίτσας - Δείτε το trailer

Η Καρδίτσα είναι μία από τις πιο ζωντανές πόλεις της Θεσσαλίας και αποτελεί προορισμό για τις «Γειτονιές στο Πιάτο» και τον Δημήτρη Σκαρμούτσο αυτό το Σάββατο 25 Μαΐου στις 16.45 στον ΣΚΑΪ. Μία πόλη με όμορφα κτίρια, μεγάλους χώρους πρασίνου, αμέτρητα ποδήλατα και πολλά γαστρονομικά μυστικά που περιμένουν να τα ανακαλύψουμε.

Η περιήγηση ξεκινάει από το «Παυσίλυπον», το πανέμορφο, καταπράσινο πάρκο έκτασης 50 στρεμμάτων που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Εκεί το παλιό δημοτικό αναψυκτήριο μεταμορφώθηκε από τον Αποστόλη σε ένα εξαιρετικό all day restaurant το οποίο τη μέρα σερβίρει πρωινό, brunch και χαλαρό φαγητό ενώ το βράδυ προσφέρει πιο fine dining επιλογές.

Δείτε το τρέιλερ:

Το ταξίδι στην Καρδίτσα αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για μία επίσκεψη στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας που εμφιαλώνει και διανέμει το πολυβραβευμένο νερό «Θεόνη». Βρίσκονται στο Μουζάκι και εμφιαλώνουν νερό που αναβλύζει σε υψόμετρο 1.100μ. στη φυσική πηγή Γκούρα, στην οροσειρά των Αγράφων!

Συνεχίζουμε με το «Απόμερο», ένα εστιατόριο ξεχωριστό και «σπιτικό». Μπαίνοντας σε αυτό ο επισκέπτης νιώθει σαν να μπαίνει στο σαλόνι ενός σπιτιού. Ακριβώς έτσι φανταζόταν το μαγαζί της η Τασούλα και έτσι το έφτιαξε πριν από σχεδόν 3 δεκαετίες. Ένα όμορφο και ζεστό μαγαζί με ένα σπιτικό πειραγμένο μενού το οποίο βασίζεται σε εξαιρετικά ελληνικά υλικά.

Έχοντας αποφασίσει να μην κινηθούμε μόνο μέσα στην πόλη επισκεπτόμαστε τον «Boγιατζή» ο οποίος βρίσκεται στην Καρδιτσομαγούλα, μια ωραία περιοχή λίγο έξω από την Καρδίτσα. Είναι μια παλιά ταβέρνα με τοπική κουζίνα και παραδοσιακές συνταγές. Φημίζεται για τις χειροποίητες πίτες, το αρνί με σπανάκι γάστρας και τη σπεσιαλιτέ της περιοχής, την πάπια καβουρμά.

Η επιστροφή στο στούντιο της Αθήνας φέρνει δύο ακόμα ξεχωριστές συνταγές από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο: muffins με σπανάκι, γιαούρτι και φέτα

και πίτσα Σικάγο / Deep Dish.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!

