Amazing Hotels: Το Σάββατο 25 Μαΐου, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ "επισκέπτονται" το Hacienta Vira Vira, στην Κεντρική Χιλή



AMAZING HOTELS: LIFE BEYOND THE LOBBY

Hacienta Vira Vira, Χιλή

Σάββατο 25 Μαΐου στις 15.45, στον ΣΚΑΪ

Η Χιλή είναι ο επόμενος προορισμός του Giles Coren και της Monica Galetti και ένα ακόμη εντυπωσιακό ξενοδοχείο μπαίνει στη λίστα του συναρπαστικού ντοκιμαντέρ του BBC, Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby. Το Σάββατο 25 Μαΐου, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ «επισκέπτονται» το Hacienta Vira Vira, στην Κεντρική Χιλή. Ένα ρουστίκ ξενοδοχείο, κρυμμένο σε 230 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, χτισμένο στη σκιά του επιβλητικού ηφαιστείου Villarrica, που πιο ενεργού από τα 500 ενεργά ηφαίστεια της χώρας. Στην καρδιά της περιοχής των λιμνών της Χιλής και στην επονομαζόμενη πύλη προς την Παταγονία, ένα κτίριο - κόσμημα, κατασκευασμένο εξολοκλήρου από τοπικά βιώσιμα υλικά.

Το Hacienta Vira Vira βρίσκεται μέσα σε καταπράσινους κήπους, έχει το δικό του αγρόκτημα και οι οραματιστές ιδιοκτήτες του ήθελαν να κτίσουν ένα ξενοδοχείο σε αρμονία με τη φύση και να συνδυάσουν τη minimal αρχιτεκτονική με τη φυλετική τέχνη των ντόπιων ιθαγενών, Μαπούτσε. Άλλωστε, Vira Vira, στη γλώσσα των ιθαγενών της Χιλής και της Αργεντινής, σημαίνει βότανο της ζωής. Οι 12 βίλες και τα 6 δωμάτια, που διαθέτει, είναι απλά διακοσμημένα με χαλιά, υφαντά, μαξιλάρια και αντικείμενα φτιαγμένα από την τοπική κοινωνία.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε 50 δραστηριότητες που προσφέρουν ηρεμία, χαλάρωση αλλά και περιπέτεια, όπως βόλτα με ελικόπτερο πάνω από το ηφαίστειο, ιππασία μέσα στα πανάρχαια δάση της Χιλής και χειμερινά σπορ δίπλα και πάνω στο ηφαίστειο. Όλοι σ’ αυτό το ξενοδοχείο έχουν μία αποστολή: να μοιραστούν με τον κόσμο ό,τι ιδιαίτερο υπάρχει σ’ αυτό το εξαιρετικό κομμάτι της χώρας.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

