ΤΟ HAPPY TRAVELLER ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Το Β’ Μέρος, το Σάββατο 25 Μαΐου στις 17.45, στον ΣΚΑΪ

Το Happy Traveller, από το προηγούμενο επεισόδιο, έχει επιβιβαστεί στο Icon of the Seas, το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου μέχρι στιγμής, και οι

τηλεθεατές του ΣΚΑΪ έχουν σαλπάρει μαζί του για ένα συναρπαστικό ταξίδι. Το Σάββατο 25 Μαΐου, ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους συνεχίζουν την κρουαζιέρα και εμείς κατεβαίνουμε μαζί τους σε μαγευτικούς προορισμούς.

Πρώτος σταθμός, το St Kitts and Nevis, ένα ανεξάρτητο μικροσκοπικό κράτος στο μέγεθος των Κυθήρων που αποτελείται από 2 νησιά. Οι ταξιδιώτες μας εξερευνούν το St Kitts που πήρε το όνομά του από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Βλέπουν την πόλη Basseterre που είναι η μικρότερη πρωτεύουσα κράτους στο δυτικό ημισφαίριο, κάνουν το γύρο του νησιού για να δουν αξιοθέατα όπως οχυρά και εκκλησίες, μαγευτικές παραλίες και το ιστορικό τρένο του St Nevis που αποτελεί το παλαιότερο, σε λειτουργία, τρένο στις «Δυτικές Ινδίες».

Επόμενη στάση, το νησί του Αγίου Θωμά (St Thomas) στις αμερικανικές παρθένες νήσους. Βλέπουν την πρωτεύουσα Charlotte Amalie με το οχυρό, την παλιά πόλη και την αγορά, ενώ μπαίνουν και στο τελεφερίκ για να ανέβουν σε υψόμετρο 200 μέτρων και να δουν την εντυπωσιακή θέα του νησιού από ψηλά.

Τρίτος σταθμός, το Perfect Day at CocoCay, το παραδεισένιο ιδιωτικό νησί της ναυτιλιακής εταιρείας Royal Caribbean στις Μπαχάμες. Εκεί κάνουν βόλτες, βουτιές, παιχνίδι στα πάρκα νερού, zipline καθώς και αμέτρητες καταβάσεις στο Thrill Waterpark, το εντυπωσιακό υδάτινο πάρκο με νεροτσουλήθρες όπου υπάρχει η ψηλότερη νεροτσουλήθρα της Βόρειας Αμερικής.

Φυσικά, η εξερεύνηση του πλοίου συνεχίζεται και σ’ αυτό το επεισόδιο, αφού είναι τεράστιο σε μέγεθος και οι δραστηριότητες που προσφέρει δεν τελειώνουν ποτέ…

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

