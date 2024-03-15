Το Σάββατο 16 Μαρτίου στις 21.00, το μουσικό μας στέκι γεμίζει με σερπαντίνες, μάσκες και κομφετί, όπως επιτάσσει το πνεύμα των ημερών, και γιορτάζουμε την τελευταία μέρα της Αποκριάς με εξαιρετική παρέα, πολύ χορό, κέφι και μεγάλα τραγούδια!

Δείτε το τρέιλερ

«Σάββατο με φίλους!» λοιπόν, και ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται τον Κώστα Καραφώτη, έναν εξαιρετικό ερμηνευτή για ένα αυθεντικό λαϊκό πρόγραμμα από το χθες και το σήμερα. Μαζί του έρχονται η Ελεάνα Παπαϊωάννου με τη γνήσια λαϊκή φωνή της, ο ανερχόμενος λαϊκός τραγουδιστής της νέας γενιάς, Γιάννης Γρόσης, η Βένια Καραγιαννίδου και η Μαρία Κορέλλι. Ακόμα, ο Παναγιώτης Λάλεζας μας οδηγεί σε αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι, με τραγούδια από όλη την Ελλάδα.

Στην παρέα μας, οι κριτές του «My Style Rocks», Λάκης Γαβαλάς και Έβελυν Καζαντζόγλου, η Μαίρη Μηλιαρέση, οι δημοσιογράφοι Έλενα Κώνστα, Ευαγγελία Τσιορλίδα, Σίσσυ Καλλίνη, Τάσος Μπιμπισίδης και οι ηθοποιοί Παυλίνα Ζάχρα, Ευθύμης Γεωργόπουλος, Κατερίνα Νικολοπούλου, Λάζαρος Βασιλείου.

Τη δική τους ενέργεια και διάθεση δίνουν επίσης οι Στέλλα Γιαμπουρά, Κάτια Ταραμπάνκο, Νεκτάριος Σκαμνάκης, Γιώργος Ασημακοπούλος και ο Παύλος Παπαδόπουλος.

