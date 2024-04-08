Reinventing Marvin στο COSMOTE CINEMA 2HD, 08/04 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Αν Φοντέιν, Ηθοποιοί: Φίνεγκαν Όλντφιλντ, Γκρέγκορι Γκαντεμπουά, Βενσάν Μακέν, Ιζαμπέλ Ιπέρ

Έπειτα από συνεχή εκφοβισμό και καταπίεση για τις προτιμήσεις του, ο Μαρβίν ανακαλύπτει το θέατρο και η ζωή του αλλάζει. Χωρίς τη στήριξη των δικών του, ο νεαρός φεύγει από το χωριό του για να κυνηγήσει τα όνειρά του στο Παρίσι.

Νικίτα στο COSMOTE CINEMA 2HD, 09/04 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Λικ Μπεσόν, Ηθοποιοί: Αν Παριγιό,Μαρκ Ντιρέ, Ζαν Μορό

Αφιέρωμα: Λικ Μπεσόν. Μετά την καταδίκη της για τον φόνο ενός αστυνομικού, η αντιδραστική Νικίτα αποδέχεται την πρόταση των μυστικών υπηρεσιών να μεταμορφωθεί σε μια βίαιη αλλά κομψή «φονική μηχανή»… κι ανακαλύπτει τον ανελέητο κόσμο της κατασκοπίας.

Μια Γυναίκα Προχωράει Μπροστά στην ΕΡΤ3, 11/04 στις 23:00

Σκηνοθεσία: Σουζάνα Γουάιτ, Ηθοποιοί: Τζέσικα Τσαστέιν, Μάικλ Γκρέιαϊζ, Σαμ Ρόκγουελ, Λουίζα Κράους, Μπουτς Σάουθερλαντ

Ένα καθηλωτικό δράμα εποχής, με ηρωίδα μία δυναμική γυναίκα. Η Κάθριν Γουέλντον (Τζέσικα Τσαστέιν) είναι ζωγράφος πορτρέτων και είναι από το Μπρούκλιν. Στα τέλη του 19ου αιώνα, θα ταξιδέψει μέχρι την Ντακότα, για να φτιάξει το πορτρέτο του Καθιστού Ταύρου, του ιερού αρχηγού της φυλής των ινδιάνων Λακότα. Το ταξίδι αυτό θα είναι καθοριστικής σημασίας για εκείνη, μια και θα εμπλακεί στον αγώνα των Ινδιάνων για την υπεράσπιση της γης τους και των δικαιωμάτων τους.

