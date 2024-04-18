Ο εμβληματικός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε σχεδιάζει να γυρίσει δύο φιλόδοξες παραγωγές, η πρώτη για τον Ιησού βασισμένη στο βιβλίο του Σουσάκου Έντο (Shūsaku Endō) «A Life of Jesus» του 1973 και η δεύτερη μια βιογραφική ταινία για τον Φρανκ Σινάτρα, όπως αναφέρουν πηγές στο Variety.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, ο οποίος συνέβαλε στην εμφάνιση του Νέου Κύματος του Χόλυγουντ τη δεκαετία του ΄70, θέλει να παρακάμψει το σύστημα των κινηματογραφικών στούντιο και να χρηματοδοτήσει ανεξάρτητα την ταινία για τον Ιησού με τα γυρίσματα να ξεκινούν αργότερα φέτος στο Ισραήλ, την Ιταλία και την Αίγυπτο.

Στην συνέχεια ο διάσημος σκηνοθέτης ελπίζει να αρχίσει τα γυρίσματα της δεύτερης ταινίας, αφού πρώτα λάβει τις ευλογίες της κόρης του θρυλικού τραγουδιστή.

Ageless Auteurs: Scorsese Eyes Frank Sinatra Biopic With Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence, Spielberg Tackling UFO Movie and More https://t.co/3UrRWsf8P7 — Variety (@Variety) April 17, 2024

Το καστ αστέρων της ταινίας θα ηγηθεί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενώ η Τζένιφερ Λόρενς θα ενσαρκώσει την δεύτερη σύζυγο του Σινάτρα, Άβα Γκάρντνερ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Με δύο από τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς αστέρες του πλανήτη, η ταινία ήδη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων στούντιο και υπηρεσιών streaming. Η Apple, η οποία χρηματοδότησε το «Killers of the Flower Moon» με κόστος $215 εκατ., θα ήθελε να συνεχίσει την συνεργασία της με τον Σκορσέζε, αλλά σύμφωνα με το δημοσίευμα η Sony είναι η επικρατέστερη.

Σημειώνεται ότι στα σκαριά είναι επίσης μια συνεργασία του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) ως εκτελεστικοί παραγωγοί για μια τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο «Cape Fear» για το Apple TV+.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

