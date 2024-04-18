«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Κολλητοί φίλοι σε μαγειρικές μονομαχίες- Δείτε το trailer

Το πλατό γεμίζει με φίλους στο σημερινό επεισόδιο και ο Μάρκος υποδέχεται τους προηγούμενους νικητές, Μιχαήλ και Αλέξανδρο αλλά και τις δύο φίλες που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη για να μαγειρέψουν στην κουζίνα της Μαμάς, την Ευθυμία και την Παρασκευή.

Η μακαρονάδα του Μιχαήλ και του Αλέξανδρου κέρδισε στα σημεία και τους χάρισε 1.000 ευρώ στο προηγούμενο επεισόδιο. Σήμερα, ο Μιχαήλ μπαίνει στην κουζίνα με περισσότερη άνεση και ακολουθώντας τις οδηγίες του φίλου του, μαγειρεύει άλλο ένα δύσκολο πιάτο: «Qu’est-ce que c’est φρικασέ», όπως το ονομάζουν. Θα είναι η συνταγή τους τόσο γευστική ώστε να τους χαρίσει ακόμη μία νίκη;

Τα κορίτσια σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη ενώ παράλληλα η Ευθυμία ασχολείται με τα social media και η Παρασκευή με τη μουσική και το τραγούδι. Ο Μάρκος την προτρέπει να τραγουδήσει ζωντανά και όλοι παραδέχονται πως έχει εξαιρετική φωνή. Τι θα κάνουν όμως στην κουζίνα; Η συλλογή υλικών δεν πάει καθόλου καλά, το «Γιαουρτλού με σάλτσα εζμέ» που προσπαθεί να μαγειρέψει η Ευθυμία, κινδυνεύει και η Παρασκευή αγχώνεται πάρα πολύ.

Ο Έκτορας πρέπει να αποφασίσει ποιο πιάτο είναι το καλύτερο και πιο ζευγάρι φίλων θα συνεχίσει στο επόμενο επεισόδιο.



«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

