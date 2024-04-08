«Garbo: Leave Me Alone»: Ντοκιμαντέρ, για την αινιγματική Γκρέτα Γκάρμπο

Tαινία για τη ζωή της θρυλικής σταρ του κινηματογράφου Γκρέτα Γκάρμπο, που πέθανε το 1990, βρίσκεται στα σκαριά από τη βρετανική Embankment Films.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό που δεν έχει προβληθεί ποτέ η ταινία-ντοκιμαντέρ «Garbo: Leave Me Alone» θα φέρει στο φως άγνωστες φωτογραφίες και επιστολές που λάτρευε να γράφει μία από τις μεγαλύτερες σταρ όλων των εποχών και θα εξηγήσει το φαινόμενο Γκάρμπο που κατέκτησε το κινηματογραφικό στερέωμα.

Σε ηλικία 35 ετών, με 28 ταινίες, τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ και το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού του Κύκλου Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για την εξαιρετική ερμηνεία της στην ταινία «'Αννα Καρένινα» η σταρ αποσύρθηκε ξαφνικά, χωρίς να ξαναπαίξει ποτέ.

Μέχρι το τέλος της ζωής της, μισό αιώνα αργότερα, αρνήθηκε σθεναρά κάθε ευκαιρία να επιστρέψει στην οθόνη, δεν έδινε συνεντεύξεις, απέφευγε την δημοσιότητα ακόμη και όταν της απονεμήθηκε Τιμητικό Βραβείο Όσκαρ σε ηλικία 50 ετών, για τις «φωτεινές και αξέχαστες ερμηνείες της στην οθόνη».

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Λόρνα Τάκερ (Lorna Tucker) ενώ η Embankment Films συνεργάστηκε στενά τόσο με το Σουηδικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου όσο και με τον διαχειριστή της περιουσίας της ηθοποιού, Scott Reisfeld. Η φιλόδοξη παραγωγή είναι μία συνεργασία της Non Stop Entertainment και της Mylla Films.

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα βρίσκονται σε εξέλιξη και η ταινία αναμένεται στις βρετανικές αίθουσες στα τέλη του τρέχοντος έτους, προτού προβληθεί από το Sky Arts το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

