Tchaikovsky Ballet Festival στο Θέατρο Κολεγίου Αθηνών

Το Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών υποδέχεται αυτόν το Δεκέμβρη, το Ukrainian Classical Ballet που θα μας μεταφέρει τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από 3 κορυφαία έργα του Τσαικόφσκι. Καρυοθραύστης, Λίμνη των Κύκνων και Ωραία Κοιμωμένη, τα τρία πιο αγαπητά έργα του θρυλικού συνθέτη, ζωντανεύουν στην σκηνή του Κολλεγίου Αθηνών, προσφέροντας ένα υπερθέαμα που θα μαγέψει όλη την οικογένεια.

Παραστάσεις: Καρυοθραύστης: Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου στις 19:00, Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 17:00, Κυριακή 24 Δεκεμβρίου στις 17:00, Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου στις 20:00, Τρίτη 26 Δεκεμβρίου στις 17:00, Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου στις 19:00, Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στις 17:00, Κυριακή 31 Δεκεμβρίου στις 12:00, Παρασκευή 5 Ιανουαρίου στις 20:00. Η Λίμνη των Κύκνων: Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 20:00, Τρίτη 26 Δεκεμβρίου στις 20:00, Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου στις 19:00, Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στις 20:00, Κυριακή 31 Δεκεμβρίου στις 17:00, Σάββατο 6 Ιανουαρίου στις 17:00, Κυριακή 7 Ιανουαρίου στις 17:00. Η Ωραία Κοιμωμένη: Τετάρτη 3 Ιανουαρίου στις 19:00. Κυριακή 7 Ιανουαρίου στις 12:00

Εισιτήρια: Διακεκριμένη Ζώνη: 40€. Α Ζώνη: 32€. Β Ζώνη: 26€. Γ Ζώνη: 18€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Κολεγίου Αθηνών, Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό. Τηλέφωνο: 21 0679 8169

Ο Γλάρος, από την ομάδα Σημείο Μηδέν στο Θέατρο Άττις

Μετά την επιτυχημένη παρουσίασή της τον Μάιο του 2023, η παράσταση «Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχωφ από την Ομάδα Σημείο Μηδέν σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου, επανέρχεται στο Θέατρο Άττις – Νέος Χώρος. Από το σκηνοθετικό σημείωμα: «Τα έργα του Τσέχωφ είναι έργα μετάβασης. Γράφονται σε καιρούς που ένας ολόκληρος κόσμος είναι έτοιμος να καταρρεύσει και ένας νέος κόσμος αρχίζει να δείχνει τις πρώτες σπίθες της γέννησης του. Και πάλι, όμως, οριστική λύτρωση δεν επέρχεται. Τα δαιδαλώδη ερωτήματα για την ανθρώπινη κατάσταση παραμένουν πεισματικά ανοιχτά. Στον Τσέχωφ βλέπουμε τη σύγκρουση ύπαρξης και ιστορίας. Η σύγκρουση αυτή απορυθμίζει τις συμπεριφορές, διαστρέφει την επιθυμία, αποσυντονίζει τα συναισθήματα και τις σκέψεις των προσώπων. Το ερώτημα “Ποιος είμαι; Τι είμαι;”, που απευθύνει ο Τρέμπλιεφ στον εαυτό του ως ψίθυρο, ακούγεται εκκωφαντικά και αφορά όλους μας».

Παίζουν: Άννα Μαρκά – Μπονισέλ, Γιάννης Σανιδάς, Ελπινίκη Μαραπίδη, Ρόζυ Μονάκη, Σάββας Στρούμπος

Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο, στις 21.00 και Κυριακή στις 20.00

Εισιτήρια: 15ευρώ (κανονικό), 10ευρώ (μειωμένο: φοιτητές, άνεργοι ΟΑΕΔ, ΑμΕΑ, συνοδός ΑμΕΑ, άνω των 65, ΟΛΜΕ-ΔΟΕ, ομαδικές κρατήσεις άνω των 7 ατόμων). Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Άττις – Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12, Μεταξουργείο 104 37

Greek Art over decades: Το «χθες» και το «σήμερα» της ελληνικής ζωγραφικής στην Αίθουσα Τέχνης «Αστρολάβος- Δεξαμενή»

H Αίθουσα Τέχνης «Αστρολάβος- Δεξαμενή», παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο: «Greek Art over decades», με ξεχωριστά έργα ζωγραφικής σύγχρονων και παλαιότερων Ελλήνων Δημιουργών. Στην έκθεση θα παρουσιάζονται έργα των παλαιότερων καλλιτεχνών : Κοψίδη Ρ., Μανουσάκη Γ., Μυταρά Δ., Πατρικαλάκι Φ., Τσαρούχη Γ., Φασιανού Α. καθώς και των σύγχρονων καλλιτεχνών : Αποστολίδου Μ., Βαρβάκη Κ., Γιαννακάκη Μ., Δουζένη Χ., Καλλιμάχου Ε., Καρακατσάνη Β., Κληρονόμου Ν., Κρανάκη Ν., Κρυωνίδη Ν., Λεβεντάκου Μ., Ματαράγκα Δ., Μπλιάτκα Ν., Παπαδημητρίου Α., Παπαδημητρίου Ε., Παπαθανάση Σ., Πατρασκίδη Τ., Πεχλιβανίδη Φ., Σταυρινάδη Β., Τόπακα Ν., Τσόκλη Κ., Χάρου Μ.

Διάρκεια Έκθεσης:21.12.2023 – 3. 2.2024

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 12:00–16:00, 17:00–20:00.

Αίθουσα Τέχνης «Αστρολάβος – Δεξαμενή», Ξανθίππου 11, Κολωνάκι, τηλ: 210 7294342, 3, www.astrolavos.gr

