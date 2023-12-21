Στο σημερινό concept, οι διαγωνιζόμενες στο My Style Rocks έπρεπε να έχουν πάνω τους χριστουγεννιάτικα στοιχεία. Υπήρχαν πολλές εντάσεις για το εάν οι διαγωνιζόμενες ήταν μέσα στο θέμα.

Εκείνη που επέλεξε κάτι ιδιαίτερο και συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία ήταν η Γεωργία.





Μάλιστα οι συμπαίκτριες της δεν έδωσαν υψηλή βαθμολογία στη Γεωργία, γεγονός που σχολίασε ο Δημήτρης Σκουλός. «Περίμενα από τα κορίτσια μεγαλύτερο βαθμό», είπε χαρακτηριστικά.



Η Σοφία Χατζηπαντελή ενθουσιάστηκε με το εσώρουχο - σορτς της Αμάντας, το οποίο όπως είπε, της πήρε 6 ώρες για να το φτιάξει.



Η Απολλεών έκρινε την Αμάντα λέγοντας της πως δεν της αρέσει αυτό που φορά, αλλά της αρέσει μόνο ως δημιουργία. «Θα με προτιμούσε γυμνή», αναρωτήθηκε εκείνη.



Την ώρα της κριτικής της Διονυσίας η Απολλεών την έκρινε και είπε για ποιο λόγο έπεσαν κατευθείαν να τη φάνε.



Η κόντρα συνεχίστηκε και την ώρα της κριτικής της Απολλεών με την Αμάντα. «Προσπαθείς να βρεις κάτι αρνητικό», είπε η Απολλεών. «Δεν είσαι ο πυρήνας του κόσμου», της απάντησε η Αμάντα.



Στον Στέλιο Κουδουνάρη δεν άρεσε η εμφάνιση της Απολλεών και είπε: «Είσαι η μόνη στην οποία δεν ''βλέπω'' Χριστούγεννα».

Μεγάλη ένταση και διαφωνία δημιουργήκε και ανάμεσα στη Διονυσία και τη Μορτασία για το εάν φορά χριστουγεννιάτικα στολίδια η Μορτασία.



Δείτε την πασαρέλα των κριτών:



Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:







Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.