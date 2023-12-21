«Οι Πανθέοι»: Μάρμω και Κίτσος προσπαθούν να δώσουν ένα τέλος στην ιστορία τους 

Νέοι κίνδυνοι έρχονται στο προσκήνιο, πρόσωπα από το παρελθόν αναστατώνουν τους ήρωες και εκκρεμότητες που πρέπει επιτέλους να κλείσουν, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Η Μάρμω ζητά από τον Κίτσο να παραμείνει στη Σύρο και αναγκάζεται να τον φιλοξενήσει στο κτήμα της. Οι προσπάθειές του να απαλύνουν τον πόνο της δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα με τη Μάρμω να γίνεται έξαλλη και να ζητάει να δώσουν ένα τέλος σε όλα όσα έζησαν.

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Ο Ανδρέας, όσο κι αν του λείπει η Μάρμω, ξεχνιέται με τη δουλειά στην κλινική και το υπουργείο. Πείθει τη Σοφία να αναιρέσει την παραίτησή της και αποφασίζει για πρώτη φορά να υψώσει το πραγματικό του ανάστημα στον Μεταξά…

Η Μερόπη, θορυβημένη από όσα έχει δει και από την εικασία της Μιρέλλας πως ο Δημήτρης δεν είναι νεκρός, προσπαθεί να αναζητήσει μόνη της την αλήθεια. Αφού απευθυνθεί στον Ανδρέα, ο οποίος δεν συμμερίζεται την υποψία της, παίρνει πιο δραστικά μέτρα…

Ο Βαλλίδης ετοιμάζεται να κηρύξει πόλεμο στον Φάνη και τον Στάθη και η Αλέκα άθελά της μπαίνει ανάμεσα στα πυρά. Ο Ισίδωρος ανησυχεί για τον Θωμά και καταφεύγει στη βοήθεια της Λιάνας για να τον συνετίσει, με την τελευταία να αντιμετωπίζει πλέον σοβαρό πρόβλημα στον γάμο της με τον Γαζή. Ο Λουκάς συνεχίζει να αντιμετωπίζει με δυσπιστία τις προθέσεις της Σοφίας για τον Ανδρέα και ο Φάνης κλείνει μία νέα συμφωνία με τον Στάθη, για να τον έχει ακόμη περισσότερο με το μέρος του. Η Πέλλα ανακαλύπτει ένα ακόμα ψέμα του Μαρμάρη ενώ ο τελευταίος αντιμετωπίζει έναν νέο κίνδυνο…

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Δευτέρα με Πέμπτη στις 21.00

Στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Γιάννης Ζαφείρης (Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

