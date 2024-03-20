The Last Five Years, του Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Το δημοφιλές και βραβευμένο μιούζικαλ The Last Five Years, σε κείμενο, μουσική και στίχους του σπουδαίου Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, ένα από τα δημοφιλέστερα οφ-Μπρόντγουεϊ μιούζικαλ, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, στο ΚΠΙΣΝ, από τις 20 Μαρτίου και για εννέα μοναδικές παραστάσεις έως τις 31 Μαρτίου 2024. Το The Last Five Years φέρνει επί σκηνής μια νεοϋορκέζικη ιστορία ενός ασυνήθιστου έρωτα, προσφέροντας μια αξέχαστη μουσικοθεατρική εμπειρία. Ένα έντονα συναισθηματικό και προσωπικό μιούζικαλ δωματίου με θέμα δύο εικοσάρηδες Νεοϋορκέζους που βρίσκουν και χάνουν τον έρωτα στη διάρκεια μιας περιόδου πέντε χρόνων, το The Last Five Years χαρακτηρίζεται από την αντισυμβατική δομή του, όπου η Κάθυ αφηγείται την ιστορία αντίστροφα, ενώ ο Τζέιμι αφηγείται την ιστορία σε ευθεία χρονολογική σειρά. Οι χρονικότητες των δυο ηρώων συναντιούνται μόνο μία φορά, στον γάμο τους.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δημόπουλος. Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου. Παίζουν: Βάσια Ζαχαροπούλου (Κάθυ), Πάρις Παρασκευάδης (Τζέιμι)

Παραστάσεις: 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 Μαρ 2024 | Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εισιτήρια: Τιμές εισιτηρίων: €15, €20. Φοιτητικό, παιδικό: €10

Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Τηλέφωνο: +30 213 0885700

Τα τραγούδια του Γιώργου Κουρουπού: Η δεύτερη συναυλία – αφιέρωμα στο Μέγαρο

Με τη δεύτερη συναυλία-αφιέρωμα στα τραγούδια του Γιώργου Κουρουπού ολοκληρώνεται την Τετάρτη 20 Μαρτίου (8:30 μ.μ.) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το μουσικό δίπτυχο που εστιάζει σε συνθέσεις για φωνή του κορυφαίου έλληνα δημιουργού, ο οποίος, κατά τη διάρκεια της μακράς καλλιτεχνικής του πορείας, έχει γράψει πάνω από 100 τραγούδια, ένα εντυπωσιακό σε όγκο και βαρύτητα corpus, σε ποίηση Ελύτη και Σολωμού, Σαπφώς και Αρχίλοχου, Εμπειρίκου και Λόρκα. Στη δεύτερη συναυλία η μεσόφωνος Άρτεμις Μπόγρη και ο πιανίστας Γιάννης Τσανακαλιώτης, διακεκριμένοι μουσικοί και μόνιμοι συνεργάτες του συνθέτη εδώ και χρόνια, ερμηνεύουν στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος τους κύκλους τραγουδιών: Δέκα και μία νύχτες, Δέκα εικόνες και ένα κορίτσι και Παραλλαγές της γυναικείας μοναξιάς.

Τετάρτη 20/3, 20:30

Εισιτήρια: 8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) , 12 € , 18 €. Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000

Μαριλένα Αραβαντινού: Η πρώτη γυναίκα σκηνογράφος σε μια αναδρομική έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Με μια αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στην πρώτη ελληνίδα σκηνογράφο και το έργο της, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος τιμά την Μαριλένα Αραβαντινού (1927-2019), παρουσιάζοντας στο χώρο του Αίθριου του 4ου ορόφου αντιπροσωπευτικά δείγματα του σκηνογραφικού αλλά και του ζωγραφικού της έργου, σε μια έκθεση που επιμελήθηκαν οι ιστορικοί της τέχνης Σπύρος Μοσχονάς και Κωνσταντίνα Ντακόλια.

Διάρκεια Έκθεσης: 19.03.24 – 31.05.2024

Ωράριο: 09:30–20:00

Ελεύθερη Είσοδος

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. | Πληροφορίες: https://www.nlg.gr/

