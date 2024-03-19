Survivor 2024: «Συμπεριφέρεται πολύ άσχημα», είπε ο Σταμάτης για τον Φάνη

Tην συμπεριφορά του Φάνη έθιξε και στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι ο Σταμάτης.

«Είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει εκτός ελέγχου, εκτός εαυτού και όταν βγαίνει εκτός εαυτού δεν σκέφτεται τι λέει και σε ποιον μιλά», ανέφερε.

«Όταν συμβαίνει αυτό δεν ξέρει σε ποιον μιλάει. Κακοχαρακτηρίζει ανθρώπους και γενικώς συμπεριφέρεται πολύ άσχημα, σαν κακομαθημένο. Αυτό το βλέπουν πολλοί παίκτες πλέον.Θα τον χαρακτήριζα χαμαιλέοντα, που αλλάζει χρώματα εκεί που θέλει για να κερδίσει τον σκοπό του. Πατώντας πάνω στους άλλους προσπαθεί να βγει αυτός από πάνω».

Πηγή: skai.gr

