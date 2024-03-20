Survivor 2024: Κινδύνευσαν αλλά το ξανάκαναν οι Μπλε - Ο τρίτος Κόκκινος υποψήφιος

Άλλη μια τρομερή μάχη μας χάρισαν οι δύο νέες ομάδες. Οι Μπλε κατάφεραν να επικρατήσουν σε μια αναμέτρηση που τα είχε όλα.

Αρχικά ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους, σε μια ακόμα κακή για αυτόν στιγμή, έκανε ένα σοβαρό λάθος που του στοίχισε τον πόντο, και "τα άκουσε" από την ομάδα του.

Ο Γιώργος Γκιουλέκας και ο Φάνης Μπολέτσης εκτός από δύο καλοί φίλοι, είναι και ενδεχομένως οι δύο καλύτεροι παίκτες του φετινού Survivor στο ανδρικό κομμάτι. Μέσα στον στίβο μάχης απέδειξαν ότι δικαίως θεωρούνται ισχυροί, με μια τρομερή αναμέτρηση.

Όσον αφορά το γυναικείο μέρος, Κατερίνα Δαλάκα και Σταυρούλα Χρυσαειδή δεν μας συστήνονται φέτος. Οι δύο αθλήτριες κάθε φορά που μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο τραβούν τα βλέμματα πάνω τους, πόσο μάλλον όταν αντιμετωπίζουν η μία την άλλη!

Η Ασημίνα είναι μια εξίσου δυνατή παίκτρια που όμως ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο χέρι και δεν μπορεί να συνδράμει αγωνιστικά. Παρόλα αυτά δεν χάνει την ενέργειά της και το πάθος της, και προσπαθεί να ενισχύσει την προσπάθεια των συμπαικτών της έστω και ως θεατής.

Από την αναμέτρηση δεν έλειψαν και οι εντάσεις. Ο Σταμάτης κατηγόρησε τον Γιάννη ότι του τράβηξε τα πόδια σε κοινό εμπόδιο, ενώ ο ίδιος προσπάθησε με το σώμα του να τον εγκλωβίσει.

Η τελική νίκη ήρθε για τους Μπλε δια χειρός Φάνη & Σταυρούλας.

Μετά τη λήξη του αγώνα οι άνδρες της Κόκκινης ομάδας αυτομάτως κινδύνευαν να είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Ο Φάνης Μπολέτσης πήρε τον λόγο και σε μία προσπάθεια να προστατέυσει τον φίλο του, Γιάννη Περπατάρη, ανέφερε πώς όλοι ξέρουν τι παίκτης είναι και ουσιαστικά τον έβγαλε από το κάδρο των υποψηφιοτήτων.

Η κίνηση αυτή σήκωσε μεγάλη θύελλα αντιδράσεων στην κόκκινη ομάδα, οι οποίες εκδηλώθηκαν στο συμβούλιο, λίγο πριν την ψήφιση του τρίτου υποψηφίου.

Ο παίκτης που τελικά ψηφίστηκε ήταν ο Γιάννης Περπατάρης. Ο ίδιος φάνηκε να περιμένει την ψήφισή του, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ο Χριστόφορος γλίτωσε την υποψηφιότητα, εξαιτίας κάποιας παρέας...

Πηγή: skai.gr

