Survivor 2024: Σε περιδίνηση οι σχέσεις Ασημίνας - Αλέξη: «Έχουν γίνει πολλά που δεν ξέρει» - «Ελπίζω να τα μάθω»

Στο προ τελευταίο συμβούλιο αποχώρησης ο Φάνης έριξε μια βόμβα που έμελλε να ταράξει τις σχέσεις μέσα στην κόκκινη ομάδα. Ο παίκτης ανέφερε πως ο Αλέξης Παππάς του είχε ζητήσε να τον υποστηρίξει σε προσπάθειά του να εκθέσει την κατά τα άλλα φίλη του, Ασημίνα. Η παίκτρια βάζοντας τα γεγονότα σε σειρά φάνηκε να πιστεύει τον αντίπαλο παίκτη, και την επόμενη μέρα στην καλύβα επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τη στάση της απέναντι στον Αλέξη. Αποτέλεσμα της κουβέντας ήταν ο ηθοποιός να της ζητήσει να μην του ξαναμιλήσει.

Η ίδια κουβέντα άνοιξε και λίγο πριν τον αγώνα. Αυτή τη φορά, παρόντος και του Φάνη, ακούστηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν, ενώ ο παίκτης των μπλε προσέθεσε ότι Ασημίνα και Αλέξης δεν είναι φίλοι, και ότι έχουν συμβεί και άλλα πράγματα που η παίκτρια αγνοεί.





